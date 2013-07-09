CHP’li Oran: Deniz Harp Okulu öğrencilerine ‘ahlaksız’, ‘eşcinsel’ iftiraları atılıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TSK ile ilgili olarak kendisine ulaşan iddiaları Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu. Oran, “Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu için müracaatta bulunan adayların evlerine, bu okullarda okuyan öğrencilerin “ahlaksız” ve “eşcinsel” olduğu yönünde bir takım ifadeler içeren CD’ler gönderildiği iddia edilmektedir. Müracaatta bulunan adayların adreslerini kim almıştır, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’ne yönelen bu saldırının sorumluları neden ortaya çıkartılmamıştır”.

Askeri lise çıkışlı öğrencilere ‘şok mangaları mı’ kuruldu

Son 10 yılda Harp Okullarından toplam bin 764 öğrenci ayrılırken, sadece 2007’den sonra ayrılanların sayısı bin 439. 10 yılda Harp Okullarından ayrılanların yüzde 81,5’i 2007’den sonra ayrılmış. Medyaya yansıyan haberlerde de askeri lise çıkışlı öğrencileri yıldırmak için “şok mangaları” kurulduğu, bu öğrenciler eliyle bazı komutanların askeri lise çıkışlı öğrencilere mobbing yaptığı iddia ediliyor. Bu okullarda mobbing ve insanlık dışı muamele ile öğrencilerin okuldan ayrılmaya zorlandığı doğru mu?

Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TSK’nın yapısının değiştirilmesi için bazı adımlar atıldığı, bu kurumların da yoğun bir baskı altında olduğu yönündeki iddiaların giderek yoğunlaştığına dikkat çekerek “Başta hükümet olmak üzere herkesi bu kurumları korumaya ve bu kurumların dengesiyle oynamamaya çağırıyorum” dedi. Oran, “Kimse askeri okulları kendi ideolojisi ve talepleri doğrultusunda dizayn etmeye kalkışmamalı, bu hareketlerin sonu ülkemiz için gerçekten vahim olur” dedi.

Askeri lise kaynaklılar niçin devre kaybediyor

- Harp okullarında eğitim almakta olan askeri lise çıkışlı öğrenciler, sivil liselerden gelen öğrencilere göre neden daha fazla devre kaybediyor?

- Askeri lise çıkışlı öğrencileri bir yıldırma politikası mı uygulanıyor?

‘Şuradaki dağın ismi nedir’ diye alakasız soru

- Neden askeri liselerden gelen ve FYO (Fakülte Yüksekokulda okuma) hakkı kazanan öğrencilere mülakat sınavlarında “şuradaki dağın ismi nedir” gibi alakasız sorular soruluyor?

- Bu mülakatları yapan komutanların kimlikleri neden saklanıyor? Mülakattan elenip de Kara Harp Okulu (KHO) intibak kampına katılan kaç öğrenci halen KHO’na devam etmektedir?

Öğrencilere ‘eşcinsel’ iddiaları niye atılıyor?

-2010 yılında Deniz Harp Okulu’nda eğitim görmekte olan bazı Deniz Lisesi mezunu öğrencilere yönelik iftiralar atılmış, bazı internet sitelerinde de “eşcinsel” oldukları iddia edilmiştir. Söz konusu öğrencilere iftira atıldığı ortaya çıkmıştır, bu iddiaları ortaya atan gazeteler ve yayın kuruluşlarına karşı hangi hukuki işlem yapılmıştır?

- Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu için müracaatta bulunan adayların evlerine, bu okullarda okuyan öğrencilerin “ahlaksız” ve “eşcinsel” olduğu yönünde bir takım ifadeler içeren CD’ler gönderildiği iddia edilmektedir. Müracaatta bulunan adayların adreslerini kim almıştır, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi’ne yönelen bu saldırının sorumluları neden ortaya çıkartılmamıştır?

- 2006-2013 yılları arasında harp okullarından kaç askeri lise kaynaklı öğrenci ve kaç sivil lise kaynaklı öğrenci mezun olmuştur?