-CHP'Lİ ORAN: AMAÇ RAHAT SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMAK ANKARA (A.A) - 12.08.2010 - CHP Genel Başkan yardımcısı Umut Oran, ''Mali Kural ertelenmiştir, çünkü AKP Hükümeti 2011'de milletimizin parasını, milletimize hesap vermeden keyfince harcamak istemektedir. Amaç 2011'de rahat rahat seçim ekonomisi uygulamaktır'' dedi. Oran, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün dün yaptığı açıklamada, ''Mali Kural'ın 2011 yılında uygulamaya konulmayacağını, Mali Kural'ın en iyi ihtimalle 2012'de yürürlüğe girebileceğini'' açıkladığını ifade etti. Mali Kural'ın bir daha ne zaman gündeme geleceği belli olmayacak şekilde ertelenmesinin ''Hükümetin ekonomi yönetimindeki ciddiyetsizliğinin yeni bir göstergesi'' olduğunu öne süren Oran, şunları kaydetti: ''2010 yılındaki ekonomik büyüme ne yazık ki tamamen iç tüketim kaynaklı olmuştur. İthalat hızla artarken ihracatımızdaki katma değer hızla düşmektedir. 2010 yılının ilk yarısında dış ticaret açığının 2,5 kat artmasına sebep olan bu büyüme modeli sürdürülebilir değildir. Üstelik bu sanal büyüme işsizliği de azaltmamaktadır. Sürdürülebilir büyüme ancak iç tasarruf ve yatırımların artırılmasıyla sağlanabilir. AKP'nin ekonomik politikaları bunun tam tersi sonuçlar doğurmaktadır. Hükümetin Mali Kural'ı ertelemekteki tek amacının 2011'de rahat rahat seçim ekonomisi uygulamaktır.'' Oran, ''Tüm sivil toplum örgütlerini, alınan bu kararı protesto etmeye ve toplumun kaynaklarına sahip çıkmaya'' davet etti.