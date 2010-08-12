T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'Lİ ORAN: AMAÇ RAHAT SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMAK ANKARA (A.A)

12 Ağustos 2010 14:15

-CHP'Lİ ORAN: AMAÇ RAHAT SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMAK ANKARA (A.A) - 12.08.2010 - CHP Genel Başkan yardımcısı Umut Oran, ''Mali Kural ertelenmiştir, çünkü AKP Hükümeti 2011'de milletimizin parasını, milletimize hesap vermeden keyfince harcamak istemektedir. Amaç 2011'de rahat rahat seçim ekonomisi uygulamaktır'' dedi. Oran, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün dün yaptığı açıklamada, ''Mali Kural'ın 2011 yılında uygulamaya konulmayacağını, Mali Kural'ın en iyi ihtimalle 2012'de yürürlüğe girebileceğini'' açıkladığını ifade etti. Mali Kural'ın bir daha ne zaman gündeme geleceği belli olmayacak şekilde ertelenmesinin ''Hükümetin ekonomi yönetimindeki ciddiyetsizliğinin yeni bir göstergesi'' olduğunu öne süren Oran, şunları kaydetti: ''2010 yılındaki ekonomik büyüme ne yazık ki tamamen iç tüketim kaynaklı olmuştur. İthalat hızla artarken ihracatımızdaki katma değer hızla düşmektedir. 2010 yılının ilk yarısında dış ticaret açığının 2,5 kat artmasına sebep olan bu büyüme modeli sürdürülebilir değildir. Üstelik bu sanal büyüme işsizliği de azaltmamaktadır.  Sürdürülebilir büyüme ancak iç tasarruf ve yatırımların artırılmasıyla sağlanabilir. AKP'nin ekonomik politikaları bunun tam tersi sonuçlar doğurmaktadır. Hükümetin Mali Kural'ı ertelemekteki tek amacının 2011'de rahat rahat seçim ekonomisi uygulamaktır.'' Oran, ''Tüm sivil toplum örgütlerini, alınan bu kararı protesto etmeye ve toplumun kaynaklarına sahip çıkmaya'' davet etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24