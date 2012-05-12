CHP’li Oran: AKP ekonomide hayali rekorlar açıklamayı seviyor

- Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ödemeler bilançosunun Türkiye’yi sadece ekonomik değil siyasi çıkmaza sürüklediğini gösterdiğini söyledi. “AKP hükümeti hayali rekorlar açıklamayı seviyor. Yüzde 36 daha önce yine AKP ile yaşadığımız bir başka olumsuz rekor. Türkiye’ye bu tutardaki kaynağı belirsiz döviz girişi nereden geliyor. Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a sormak isteriz: Türkiye Mars’a mı ihracat yaptı? Döviz girişinin kaynağı Mars’a yapılan ihracat mı”.

Oran’ın ekonomik verilere ilişkin açıklaması şöyle:

Ocak-Mart dönemi cari açığı 16 milyar 179 milyon dolar oldu. Bu rakam 2012 yılında cari açığın kabaca 65 milyar dolara ulaşacağını göstermekte. Ekonominin küçülme eğilimine girdiği bir dönemde açığın bu noktaya taşınması, AKP’nin ekonomide ipleri elinden kaçırdığının en önemli göstergesi.

Ödemeler bilançosunda cari açığın düzeyi kadar, bu açığın hangi finansman kaynağı ile finanse edildiği önemli. Rakamlar dikkatlice incelendiğinde görünen tablo, cari açığın temel finansman kaynağının kibarca söylemle net hata noksan, daha net ve gerçekçi ifade ile kara para. Mart ayında verilen 6 milyar 121 milyon dolarlık cari açığın yüzde 36’sı yani 2 milyar 230 milyon doları net hata noksan ya da kara para finansmanı.

Yoksa bu para Suriyeli muhaliflere satılan silahlardan mı geliyor? Eğer öyle ise durum daha da vahim. Çünkü bu da Türkiye’nin Suriye’ye açıklanmayan savaş ilanı demektir. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu açıklasın Suriye ile savaşa girdik de Türk halkının mı haberi yok?

AKP hükümeti ekonomiyi bilinmezlikler ve kirli ellerle yönetiyor. Bu ellerin yönettiği ekonomi de böyle oluyor: Yani kaynağı belirsiz para girişi, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlikle yönetiyor. AKP hükümeti, “yandaşa rant, halka hayat pahalılığı ve işsizlik” sloganıyla ekonomiyi yönetiyor.

CARİ AÇIK NETHATA NOKSAN İLİŞKİSİ

YILLAR CARİ AÇIK (CA) NET HATA ORANI(NHN) NHN/CA (%)

2003 7.515 4.450 59.2

2004 14.431 1.071 7.4

2005 22.309 2.824 12.6

2006 32.249 185 0.57

2007 38.431 1.170 3.04

2008 41.524 4.121 9.9

2009 13.370 4.147 31.0

2010 46.643 2.733 5.8

2011 77.236 11.979 15.5

2012* 16.179 3.841 23.7

2012** 6.121 2.230 36.4

*Ocak-Mart 2012

** Mart 2012

Kaynak: TCMB Veri tabanı