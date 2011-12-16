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Politika

CHP'li Öner: Yeni Baydemir'ler türemesin!

CHP Isparta Milletvekili ve Eski Vali Ali Haydar Öner, ''Eski bir vali olarak konuşuyorum. Sorunu olan

16 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP Isparta Milletvekili ve Eski Vali Ali Haydar Öner, ''Eski bir vali olarak konuşuyorum. Sorunu olan yerlerde İl Belediye Meclisi başkanlarını seçerse polis, jandarma, eğitim hizmetleri onun direktifi altında yürütülürse 'yeni Baydemir'ler türer. Türkiye bu durumda bölünmez bütünlüğü nasıl sürdürülebilir?'' dedi. 

CHP'li vekil: 'Yeni Baydemir'ler türemesin!

CHP İl Genel Meclisi Üyeleri toplantısı, CHP Genel Merkezi’nde başladı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, burada yaptığı açılış konuşmasında, il özel idarelerinin Türkiye’de hak ettikleri yeri alamadığını ifade ederek, bu toplantının CHP’nin il genel meclislerine verdiği önemi gösterdiğini belirtti. 


CHP'li vekil Öner'den 'Baydemir' çıkışı

Açılış konuşmacılarından CHP Isparta Milletvekili ve Eski Vali Ali Haydar Öner, İl Genel Meclisleri'nin "joker kuruluşlar" olduğunu ifade ederek, Sadece yasayla kendilerine verilen görevleri değil onun dışındaki görevlere de katkı sağlayan kuruluşlar olduğunu belirtti. Çünkü bir yasa hükmüyle, genel bütçeyle yapılmasında güçlük çekilen konularda da il özel idarelerinin görev üstlenebildiklerini kaydeden Öner, CHP İl Genel Meclisi üyelerine seslendi. Öner, "Sizler her biriniz kendi ilinizin sorunlarını yetkin bir şeklide takip ediyorsunuz. Genel merkez de ‘three dimension’ ya da 3D denilen bir gözlemle bütün Türkiye’yi birlikte değerlendiriyor. Bir yerin sorunu bütün diğer yerde farklılaşabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü gözettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bir Vali olarak şunu bilgilerinize ve takdirlerinize sunmak durumdayım; il genel meclisleri kendi başkanlarını kendilerini seçmeliler ama bu başkan Diyarbakır’da ve ya sorunu olan yerlerde il genel meclisleri tarafından seçilirse polis, jandarma, eğitim hizmetleri onun direktifi altında yürütülürse ‘yeni Baydemir’ler’ türerse Türkiye Cumhuriyetinin, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü nasıl sürdürülebilir? Bunu bir eleştiri olarak değil bir dikkate sunma olarak lütfen değerlendiriniz" dedi. 



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