CHP'li Öner: Deliller karartılarak hukuk katledildi

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, 17 Aralık’ta başlayan ve bazı bakanlar ile yakınlarının adının karıştığı yolsuzluk-rüşvet operasyonu sonrası Hükümetin aldığı bazı kararlar ile delillerin karartılarak hukukun katledildiğini savundu.

Öner, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık operasyonunun bir milat olduğunu, tüm dünyanın bu operasyona konu yolsuzluk-rüşvet olayını yakından izlediğini, ancak Hükümetin aldığı bazı kararlarla olayı gölgelemeye, üstünü kapatmaya çalıştığını iddia etti. “Bu olayda hırsızlar polisleri kovdu, makamlarından etti” diyen Öner, soruşturmada yeralan emniyet görevlilerinin uzaklaştırılması ve haklarında soruşturma açılmasını “linç girişimi” olarak nitelendirdi.

'Üstünün hukuku yaratıldı'

İlk çağın önemli filozoflarından Herakleitos’un “Adaletsizliği yangından daha çabuk önlemeliyiz” sözünü hatırlatan Ali Haydar Öner, Başbakan’ın polis ve savcılardan şikayet ettiğini, bununla da yetirmeyerek Adli Kolluk Yönetmeliğini alelacele değiştirerek soruşturmayı gölgelediğini iddia etti. Öner, “Ortaya çıkan olay, sadece Zarrap ve bakan oğulları ile sınırlı değildir. Pek çok resim karesinde kimin kimlerle beraber oturup kalktığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki, Başbakan ve Hükümeti, işin ucunun nereye varacağını gördükleri için müdahale ettiler” dedi. Öner, Yönetmelik değişikliği ile bundan sonra yolsuzluk yapan hiçbir üst düzey görevli, siyasetçi hakkında soruşturma yapılamayacağını belirterek “Gelinen noktada hukukun üstünlüğü değil, üstünün hukuku yaratıldı” şeklinde konuştu. Öner, Yönetmelik değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu da savundu.

Halkın haberalma özgürlüğüne müdahale

Soruları da yanıtlayan Ali Haydar Öner, gazetecilerin Emniyet’e girmesinin yasaklanmasıyla halkın haber alma özgürlüğünün ortadan kaldırıldığını, bu adımın bile olayın yarattığı korkunun boyutlarını gösterdiğini söyledi. Öner “Ne oldu da gazetecilerin emniyete girmesi yasaklandı? Çok önemli şeyler varki halktan kaçırılıyor” dedi.

Altınok’un görevlendirilmesi hukuksuz

Aksaray Valisi Selami Altınok’un İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmesinin de hukuksuz olduğunu iddia eden Öner, “Bu atamada Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayı yoktur. Valilerin atanma usulü bellidir. Hangi usulle atanmışlarsa aynı usulle başka yere tayin olabilirler. Bu görevlendirme işlemi yolsuzlukları karatmanın tipik bir göstergesidir” şeklinde konuştu.