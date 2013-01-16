CHP'li Onanç: Genel ve yerel seçimde başörtülü adaya karşı değilim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, yerel ve genel seçimlerde başörtülü aday gösterilmesine karşı olmadığını açıkladı. Onanç, devlet birimlerinde kamu hizmeti verenlerin dini sembol kullanmasını ise laiklik ilkesine uygun görmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onanç, SkyTürk360'da Murat Sabuncu ile Doğan Akın'ın sunduğu “Gündem ve Ekonomi” programına konuk oldu. YÖK'ün, üniversite öğrencileri ile öğretim üyelerine başörtüsü serbestisi öngören yasa taslağını değerlendiren Onanç, üniversitede öğrencilerin başörtüsü takmalarına ilişkin tartışmanın noktalandığını, Türkiye'nin bu konuda gereksiz zaman ve enerji kaybettiğini anlattı.

Onanç, “kamu hizmeti verenler açısından” başörtüsünü değerlendirirken, kamuda dini sembollerin laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ancak Onanç, FP İstanbul Milletvekili olarak başörtüsüyle parlamentoya girdikten sonra Genel Kurul'da yemin edemeyen ve ardından gelişen süreçte milletvekilliği sona eren Merve Kavakçı'nın durumu hatırlatılarak yöneltilen soru üzerine, kişisel olarak genel ve yerel seçimlerde başörtülü aday gösterilmesine karşı olmadığını vurguladı. Onanç, seçmenleri temsil etmenin devlet görevinden farklı olduğunu dile getirdi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Paris'te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunması üzerine başlayan tartışmaya ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin'den yaptığı uyarıya da değinen Gülseren Onanç, ziyaretin insanî bir görev olduğunu söyledi. Onanç, bununla birlikte Aygün'ün, taziye ziyaretine ilişkin olarak bir iletişim hatası yaptığını da sözlerine ekledi.

Doğan Akın ile Murat Sabuncu da, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın geçen hafta yaptığı “Etkisiz hale getirdiklerimiz de bu ülkenin vatandaşı. Onların ailelerinin acısını anlamamız gerekiyor” açıklaması ile Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in “Dağda ölen teröriste ağlamıyorsanız insan değilsiniz” sözlerini hatırlattılar.