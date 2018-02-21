CHP'li Ömer Fethi Gürer'den 'gıda terörü' açıklaması: Satılan peynirlerin içinde kemik unu var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de “gıda terörü” konusunda düzenlediği basın toplantısında satış noktalarından alınan peynirin içinde süt yerine kemik unu kullanıldığını açıkladı. Gürer, “Peyniri siz satış noktalarından alıyorsunuz ama bu, peynir değil. Yani bunda süt yok. Bunun içinde kemik unu var. Bunun yanında nişasta var. Bunun yanında piyasadan toplanmış iade peynirler var. Bunlarla harmanlanarak üretim sağlanıyor” diye konuştu.

"Bu peynir değil"

Gürer, TBMM’de “gıda terörü” konusunda basın toplantısı düzenledi.

Yanında getirdiği peynir örneklerini gösteren Gürer, “Bu peyniri siz satış noktalarından alıyorsunuz ama bu peynir değil. Yani bunda süt yok. Bunlar marketlerde dahi satılıyor. İçinde süt olmadan peynir üretilen bir duruma geldik” diyerek, şöyle devam etti:



“Normalde, 450 ton çiğ süt kullanarak 45 ton civarında peynir elde ediliyor. Bunun yerine 20 ton bitkisel yağ alıp içine kuru maddeler ve farklı ürünler de katarak 15 ton civarında peynir elde ediyorsunuz. Margarin ve katkı maddelerini içine koyarak süt üretiyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bu süt değil.”



"İçinde kemik unu var"

Gazetecilerin, “Katkı maddeleri dediniz neler var içinde?” sorusuna da Gürer, “Bunun içinde kemik unu var. Bunun yanında nişasta var. Bunun yanında piyasadan toplanmış iade peynirler var. Bunlarla harmanlanarak üretim sağlanıyor. Raftan alırken vatandaş bunu peynir diye alıyor. Oysa peynir değil margarin. Katkı maddesi var içinde. Sütsüz peynir yer olduk” yanıtını verdi.



ANKA'nın haberine göre tuz tartışmasına da değinen Gürer, “Geçenlerde Prof. Canan Karatay tuz konusuna anlatırken bir ara televizyona bağlanmayı da düşündüm. Nedeni şu, Canan Karatay diyor ki kaya tuzu sağlıklıdır. Kaya tuzu sağlıklıdır diyor ama Türkiye’de kaya tuzu olarak üretilen tuzların rafine edilmeden yenmesi mümkün değil. Orada diyor ki bu tuzları rafine etmeden alın. Rafine etmeden yalnızca hayvanlar o tuzları kullanıyorlar. Çünkü kaya tuzunun içinde kil var. Kil arındırılmadan o tuz kullanılamaz” dedi.