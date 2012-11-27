CHP’li Oktay Ekşi’den TBMM yerleşkesine heykel ve büst önerisi

Hülya Karabağlı

ANKARA

Parlamento yaşamımızın unutulmaz kişilerinin heykel veya büstlerinin TBMM binasının veya yerleşkesinin uygun yerlerine konulması için İstanbul CHP Milletvekili Oktay Ekşi, hazırladığı yasa önerisini TBMM Başkanlığına sundu.

'Ölümünün üzerinden en az 25 yıl'

Öneriye göre 23 Nisan 1920’den sonra görev yapmış bir Parlamenterin heykel veya büstünün konulabilmesi için ölümünün üzerinden en az 25 yıl geçmiş olması, birinci koşulu oluşturuyor.

Öneri, heykel veya büstü konulacak parlamenterin “Devlet adamı” niteliğine sahip olması; demokratik sistemin ve hukuk devleti ilkesinin gelişmesine büyük katkıda bulunması; kuşaklar boyu unutulmayan bir “efsaneleşmiş parlamenter” olarak bilinmesi; unutulmaz bir hitabet ustası olması veya herkesin saygısını kazanan üstün bir kişilik sahibi olması gibi koşullar içermektedir.

Önerisi kabul edildiği taktirde hem TBMM’nin saygınlığının yükseleceğini hem de Parlamenter demokrasimizin önemli bir manevi eksiğinin giderileceğini söyleyen Oktay Ekşi:

“Gelişmiş hangi ülkeye giderseniz gidin, Parlamentolarını dolaştığınız zaman, geçmiş kuşakların unutulmaz kişilerinin heykel veya büstlerini görürsünüz. Nedense bugüne kadar bir tek bizim Parlamentomuz, kendisini bugünlere getiren unutulmaz üyelerine karşı bu kadirşinaslığı esirgemiştir. Oysa Parlamentolar geçmiş dönemlerin koyduğu kurallarla, oluşturduğu geleneklerle ve yaşanmış büyük tartışmaların anılarıyla kimlik ve saygınlık kazanır” dedi.

'Beş milletvekili önerecek'

Ekşi’nin önerisine göre bir eski Parlamenterin heykel veya büstünün konulması için öncelikle en az beş milletvekilinin öneride bulunması ilk koşuldur. Önerilen kişinin yasada sözü edilen koşullara sahip olup olmadığı TBMM Araştırma Merkezi tarafından araştırılarak bir raporla TBMM Danışma Kuruluna bildirilecektir. Bu rapor TBMM ‘nin resmi web sitesinde 3 ay süreylekamuoyunun eleştirisine sunulacak. Daha sonra Danışma Kurulu, önerilen kişinin heykel veya büstünün konulmasını “oybirliği ile” karara bağlayacaktır.

Danışma Kurulu, önerilen kişinin siyasi görüşünü dikkate almaksızın karar verecektir.

Ekşi’nin önerisi, heykel veya büstlerin TBMM binasının Şeref Kapısı önüne veya yakınlarına konulmasını yasaklamakta ancak heykel veya büstlerin estetiğiyle ilgili kararların öğretim üyeliği yapmış beş heykeltıraş tarafından verilmesini öngörmektedir.

Öneri ayrıca, Meclis yerleşkesinde bir “heykel ve büst enflasyonu” olmaması için bir yasama yılında konulacak heykel veya büst sayısını 3’le sınırlamaktadır.

“Verdiği öneri ile kimlerin heykel veya büstünün konulmasını öngördüğü” sorusuna Oktay Ekşi, “Önerimde de ifade ettiğim gibi burada hiçbir siyasi görüşün esas alınmaması gerekir. Bence Birinci Büyük Millet Meclisinin meşhur muhaliflerinden, tek parti döneminin cesur milletvekillerine, ülkemize demokrasiyi getiren ve yerleştiren siyasilere, büyük hatiplere, çok saygın isimlere kadar pek çok isim, bugünkü kuşaklardan kadirşinaslık beklemektedir” yanıtını verdi.