CHP’li Öğüt’ten Bakan Avcı’ya: ‘On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde’ kitabı niye tavsiye edildi?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın Başkent'te dağıttığı şiiri kitabı, diğeri ise birçok okulun ihtiyaç listesinde yer alan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünü Meclis gündemine taşıdı. Öğüt, bakan Avcı’ya, “Kız on beş yaşına ulaştı mı evlendirilmelidir. On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde. Evlendirilmezse anneyi babayı güç durumda bırakacak üzücü olaylar çıkabilir. Böyle olacağına kızın ölmesi daha iyidir’ diyen bir yayın hangi gerekçeyle tavsiye edilmektedir” diye sordu. Bakan Avcı’ya yanıtlaması istemiyle yönelttiği soru ve gerekçeleri şöyle:

‘Hikmetyar’dan çocuklara savaş çağrısı şiiri’

2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini Ankara'daki Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda çalan Bakan Avcı, elinde silah bulunan çocuk resmi yer alan, içindeki ifadelerde ise, çocuklara savaş çağrısı yapılan, harçlıklarıyla mermi almaları öğütlenen ve Gülbeddin Hikmetyar'dan "Liderimiz" olarak bahsedilen "Ağaç Okul" isimli şiir kitabını öğrencilere dağıtmıştır. Ömer Asım Aksoy'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde “On beşinde kız, ya erde gerek ya yerde" sözü yer alıyor. "Kız on beş yaşına ulaştı mı evlendirilmelidir. Evlendirilmezse anneyi babayı güç durumda bırakacak üzücü olaylar çıkabilir. Böyle olacağına kızın ölmesi daha iyidir” ifadeleri bulunmaktadır. Hangi gerekçeyle kitap tavsiye edilmektedir.

Kitap ihtiyaç yahut tavsiye listesine alınırken incelenmiş midir?

Geçtiğimiz yıl getirilen sistemle 4+4+4 sistemi ile eğitim 1. sınıftan Ortaöğretim 12. sınıfa kadar zorunlu hale getirilirken, söz konusu kitapta 15 yaşındaki kızların evlendirilmesinin tavsiye edilmesi, mevcut eğitim sistemine uygun mudur?