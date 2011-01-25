-CHP'Lİ ÖGÜT: TÜRK ASREKİ SİLAH BIRAKSIN DEMEDİM TBMM (A.A) - 25.01.2011 - CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, ''(Türk askeri silah bıraksın) demedim. Diyebilmem de mümkün değil'' dedi. Öğüt, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, Van'da yaptığı açıklamada, ''Türk askeri silah bıraksın'' diye bir ifade kullanmadığını söyledi. Ensar Öğüt, ''Diyebilmem de mümkün değil. 'PKK silahı bırakacak ve teslim olacak. Türk askeri de hükümet ile diyalog kurarak, gereğini yaparak, barış sağlanacaktır' dedim'' diye konuştu. ''Laflarımı, ilkokul talebeleri anlarken ne yazık ki bazı siyasetçiler anlayamıyor ya da anlamak istemiyor'' diyen Öğüt, şöyle devam etti: ''Şerefli Türk askerini siyasete alet ederek, 'silah askerin enstrümanıdır, yanından ayırır mı' diye soruyorlar. Bu lafa kargalar güler. Asker silahsız gezebilir mi? Konuşma bandım var. Aynen konuşuyorum; PKK silahı bırakacak, asker hükümet ile diyalog kuracak, PKK teslim olduktan sonra hükümet de askerle birlikte barışı sağlayacak, operasyonlar duracak. PKK silahı bırakıp teslim olduktan sonra zaten herşey bitmiş olmayacak mı?'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ocakta Ardahan'da toplu açılış gerçekleştirdiğini anımsatan Öğüt, bugün açılışı yapıldığı belirtilen yerlerde incelemelerde bulunduğunu belirterek, ''3 menfez, 5 istinat duvarı yapılmış. 7-8 sene önce yapılan binalar açılışa katılmış. Bunları herkese yutturabilirler ama bize asla'' diye konuştu. Toplu açılışlarla ilgili komisyon kurarak, hepsini yerinde inceleyeceklerini ve kamuoyuna bilgi vereceklerini ifade eden Öğüt, ''Sayın Başbakan'ın hocası Erbakan hayali temeller atardı bu da hayali açılışlar yapıyor. Başbakan'ı yanıltıyorlar. Üzülüyorum. Bunu yapanlardan hesap sorması lazım'' dedi. Öğüt, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir soru üzerine, açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Erzurum'da görüştüğünü anlatan Öğüt, Kılıçdaroğlu'nun konuyu sormadığını kendisinin bilgi verdiğini ifade etti. Öğüt, ''İzah ettim, 'zaten senin söylemediğini ben biliyorum' dedi. Açıklamamı okumuş Sayın Genel Başkan. O nedenle biliyor. Keşke açıklamamı Sayın Başbakan da okuyarak konuşsaydı. Sayın Başbakan MHP oylarını almak için seçim öncesi yatırım yapıyor'' diye konuştu. Öğüt, aynı konuya ilişkin bir başka soruya da ''Kozmik odalarına kadar girerek TSK'nın onurunu kıranlar bize ders veremez'' yanıtını verdi.