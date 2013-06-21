CHP'li Öğüt: AKM için harcanan 80 Trilyonu aşkın paranın hesabı nasıl verilecek

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “Başbakan Erdoğan İstanbul Taksim'de bulunan AKM binasının yıkılacağını açıklamıştır. Bina yıkılacaksa önündeki tabelada da var olan güçlendirme inşaatı neden yapılmıştır?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Öğüt, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıkılacağını söylediği Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nü de kapsayan yasa düzenlemelerine ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. “Başbakan Erdoğan İstanbul Taksim'de bulunan AKM binasının yıkılacağını açıklamıştır. Bina yıkılacaksa önündeki tabelada da var olan güçlendirme inşaatı neden yapılmıştır” diyen Öğüt, AKM’nin güçlendirilmesi, bakım ve onarımı için harcanan 80 Trilyonu aşkın paranın hesabının nasıl verileceğini sordu. Öğüt’ün, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlama istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

-Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nü de kapsayan yeni yasa taslağı hangi aşamadadır? Kamuoyuna yansıdığı üzere 2 ayrı taslak üzerine mi çalışılmaktadır?

-Taslağın ne zaman kamuoyuyla paylaşılması düşünülmektedir?

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşaviri Aydan Kızılarslan'ın resmiyete intikal etmiş bir yasa tasarısı bulunmadığı yönündeki açıklaması basına yansımıştır. Ne var ki 2 ayrı taslak üzerinde konuşulduğu göz önüne alındığında buna göre Hukuk Müşavirliği'nin bilgisi olmayan bir taslağın Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi mümkün müdür?

-İlgili yasa tasarısını kimler yürütmektedir. Çalışmalar kapsamında kimlere hangi kurum ve kuruluşlara sendikalar baş vurulmaktadır? Çalışmaların konunun uzmanı otoritelerin (kurum kişi ve kuruluş) bilgisine vurulmadan hazırlandığı iddialarına ilişkin görüşünüz nedir?

-Başbakan Erdoğan İstanbul Taksim'de bulunan AKM binasının yıkılacağını açıklamıştır. Bina yıkılacaksa önündeki tabelada da var olan güçlendirme inşaatı neden yapılmıştır?

- AKM'nin güçlendirilmesi, bakım ve onarımı için harcanan 69.478.000.00 TL + KDV bir başka deyişle 80 Trilyonu aşkın bu paranın hesabı nasıl verilecektir?