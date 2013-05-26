CHP’li Öğüt: 12 Eylül’de intihar süsü verilen ölüm sayısı 43’ün üzerinde olabilir

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, 12 Eylül döneminde intihar süsü verilen ölümlerin araştırılmasını istedi. TBMM Başkanlığı’na Meclis araştırması önergesi veren Öğüt, Evren ve Şahinka’ya açılan davaların sembolik olduğuna dikkat çekti..

Darbe döneminin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı dönemlerinden biri olduğunu, askeri cuntanın yönetime el koymasıyla ülkemizin faili meçhullerin, idamların, işkencelerin, gözaltıların ve tutuklamaların yaşandığı karanlık bir döneme girdiğini ifade eden Öğüt, aradan geçen 30 yılın ardından Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya'nın yargılanması için açılan davanın en azından o dönemle yüzleşebilmek adına sembolik bir anlam kazandığını belirtti.

İntihar süsü ölümler 43’den fazla

TBMM bünyesinde darbe ve muhtıraları araştırmak üzere kurulan komisyonun da bu karanlık tarihinin sorumlularının hesap vermesi noktasında umut verici olduğunu söyleyen Öğüt önergesinde, "Komisyon faaliyetleri kapsamında dönemin aydınlatılmasına fayda sağlayacağı düşünülen bir çok isimle görüşülmüş, bilgi ve belgeler incelenmiş ve bu doğrultuda 2 ayrı komisyon raporu hazırlanmıştır. Bilgi ve belgelerin yanı sıra ifadelere de dayandırılan raporlarda da darbe döneminde birçok kişinin intihar süsü verilerek öldürüldüğü yazmaktadır.

Resmi rakamlara göre 43 olarak açıklanan intihar eden kişi sayısının gerçekliği üzerinde zaten var olan şüpheleri daha da arttırmıştır" ifadelerine yer verdi.

12 Eylül intiharları ile ilgili 1983 senesinde bir araştırma yapan Doç. Dr. Temel Pamir'in basına yansıyan ifadelerinin de bu şüpheleri destekler nitelikte olduğunu vurgulanan önergede şöyle denildi:

"Pamir'in '1983’te Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesiydim. Bir arkadaşımla 1979-82 arasında Yenimahalle bölgesindeki 80 intiharın savcılık kayıtlarını inceledik. 16’sı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 5,6 ve 7. katlarından (2. şube ve siyasi şube katları) atlayarak intihar ettiği söylenen kişilerle ilgiliydi. Garip olan şuydu; intihar eden herkesin olay sonrası 3-4 yerden çekilmiş fotoğrafları vardı. Yine her olayın detayları (nasıl intihar ettiği, nasıl öldüğü) kayıt altındaydı. İntihar eden kişi polis bile olsa olay yeriyle ilgili her açıdan fotoğraf ve bilgi mevcuttu. Ancak emniyet binasındaki intiharlarla ilgili kayıtlar boştu. Onlarla ilgili olay yerinden tek bir fotoğraf ve ölümle ilgili ayrıntı yoktu. Savcıdan fotokopi istedik çekindi. Biz de korkudan yayına dönüştüremedik. Hiçbir şey yapamadık ama gerçeği çok net gördük' şeklindeki sözleri de dikkate alınması ve üzerinde araştırma yapılması gereken önemli açıklamalardır"

CHP'li Öğüt, 12 Eylül intiharları ile intihar süsü verilen ölümlerin aydınlanması için meclis araştırması açılmasını istedi.