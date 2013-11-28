CHP'li Nur Serter: dershaneler kalkarsa her ev dershane olur

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Nur Serter, dershanelerin kaldırılmasıyla her evin dershane haline geleceğini, bu kuruluşların merdiven altına ineceğini ve gelecekte çok ciddi sorunlara neden olacağını savundu.

Nur Serter, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin soruları üzerine, dershanelerin kapatılmasının 2006’dan beri Başbakan’ın dayatmasıyla yapılan bir hazırlık olduğunu ve bu süre içinde kamuoyundan gizlendiğini iddia etti. Temel olarak dershanelere kendisinin de karşı olduğunu vurgulayan Serter “Ancak bugün dershaneler bir sebep değil, sonuçtur. Çünkü, öğrenciler üniversiteye girmek için gerekli eğitimi okulda alamıyor” dedi. Nur Serter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınavları kaldırmayıp sadece dershaneleri kaldırmanın akıl ve mantıkla izah edilir bir yanı yoktur. Dershaneleri kaldırırsanız her ev dershane olur, dershaneler kaçak çalışmaya başlar ve merdiven altına iner, veliler tahminlerin de ötesinde mağdur olur, öğretmenler okullardan çok dershanelere zaman ayırmaya başlar. Devlet, buradan önemli ölçüde vergi ve gelir kaybına da uğrar. Siz önce SBS’yi kaldırın, üniversiteye giriş sınavını kaldırın, tüm öğrencileri üniversiteye yerleştirin, bakın bakalım dershane kalacak mı?”

SBS sınavında skandal

CHP Milletvekili Serter, dün ve bugün yapılan SBS sınavında skandal niteliği taşıyan bir hatanın yapıldığının medyada yeraldığını hatırlattı. Serter, 9 il merkezine, sınav sorularının önceden gönderildiğinin belirlendiğini, olayın ortaya çıkması sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığının iki gün içinde yeniden soru hazırlamak zorunda kaldığını ifade etti. Serter “8’nci sınıf ortak sınavları, Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ölçme Değerlendirme Grup Başkanlığı tarafından yapılıyor. Bu başkanlıkta 21 komisyonda 63 öğretmen çalışması gerekirken sadece 27 öğretmen bulunuyor. İlk kez yapılacak 8’nci sınıf ortak sınava ile ilgili hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Aylar öncesinden Bakanlığa yönelik uyarılarımız dikkate alınmadı. Bugün ve yarınki sınavların soruları, bilimsel temeli olmadan hazırlandı. Bu nedenle 8’nci Sınıf Ortak Sınavı yapılmadan şaibe altında kaldı” dedi.

Öğrenci yurtları

Öğrenci yurtları sorununa da değinen Nur Serter, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan 20 Kasım’da aldığı bilgileri paylaştı. Serter, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarında 2013-2014 öğretim yılında 24 bin 415 kontenjanın boş kaldığının ortaya çıktığını söyledi. “Bu, beceriksizliktir, planlama hatasıdır” diyen Serter, üniversiteye yerleşen 733 bin 420 öğrencinin yüzde 41.5’e barınma olanağı sağlayan yurtların yüzde 8’inin boş kapasite ile hizmet vermesinin düşündürücü olduğunu ifade etti. Serter “İstanbul bölgesinde 475, Ankara bölgesinde 1.722, İzmir bölgesinde 4.129, Adana bölgesinde 1.808, Erzurum bölgesinde 1.833 ve Diyarbakır bölgesine bağlı yurtlarda 796 boş kontenjan bulunuyor. Yurt arayan öğrencilerin boş kalan yurtlarla buluşturulamaması, yurtların ciddi bir planlamadan yoksun olarak inşa edildiğini ortaya koyuyor. Bizi yönetenlerin görevi, bu sorunun nedenlerini araştırmaktır” diye konuştu.

Fatih projesi iflas etti

CHP’li Serter, 2010 yılında Başbakan’ın gösterişli bir törenle başlattığı Fatih Projesi’nde bir arpa boyu yol alınamadığını savunduğu açıklamasında, önce 2013’te başlatılması planlanan ve 2014’e ertelenen, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında bitirileceği açıklanan Fatih Projesi'nin sadece yüzde 0.6’sının tamamlanabildiğini, bu projede başarı oranının binde 6 olduğunu ifade etti. Serter, 10 milyon 562 bin 609 öğrencinin sadece 62 binine tablet dağıtıldığını iddia etti. Serter “Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Projesi kapsamında yapılması gereken birçok ihaleyi yapamadı. Proje ile ilgili pis kokular ortalığı sardı, gerçekliği teyit edilen yolsuzluk iddiaları ayyuka çıktı. Fatih Projesi iflas etti” eleştirisini dile getirdi.