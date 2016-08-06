CHP'li Namık Havutça: Darbeye lojistik destek veren İncirlik Üssü kapatılsın

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İncirlik Üssü'nün Türkiye'ye dost olan ülkeleri düşman haline getirdiğini belirterek, kapatılmasının bölgeyi rahatlatacağını söyledi.

CHP'li Havutça, İncirlik Üssü'nün kapatılıp, üste bulunan tüm yabancı uçakların, teçhizatların, araç ve gereçlerin Türkiye'den gönderilmesi gerektiğini belirtti.

sözcü'nün haberine göre, Havutça şunları söyledi: "Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun kritik bir noktasında yer alan ve Dünya'nın da gündeminde olan İncirlik Üssü ülkemize ve bulunduğumuz coğrafyaya kan, gözyaşı, istikrarsızlık ve bölünmüşlükten başka hiçbir şey katmamıştır.



Ülkemize de bir tehdit unsuru olarak varlığına devam eden İncirlik Üssü, düşmanlarımızı çoğaltmış, bize dost olan devletleri düşman haline getirmiştir. Bu üs darbe girişimine de lojistik destek sağlayarak kuruluş amacına hizmet etmiştir. Bölücü ve yobaz teröre son vermek ve bölgemizdeki kaosu sonlandırmak adına atılacak ilk adım İncirlik Üssü'nün kapatılması ve üstte bulunan tüm yabancı uçakların, teçhizatların, araç ve gereçlerin Türkiye'den gönderilmesidir.

Harp Akademileri'nin kapatılması yerine Ortadoğu'yu bir virüs gibi kemiren İncirlik Hava Üssü'nün kapatılması, hem ülkemize hem de bölgedeki barış ve huzura çok daha büyük katkı sağlayacaktır.”