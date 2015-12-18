CHP'li Balbay'dan Star Wars sloganı: Bizim gençlere sunacağımız ışın kılıcımız akıl, bilim ve değişim

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Kürt sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Kürtler Misak-ı Milli’nin teminatıdır. Kürt sorununu hendekten atlatacağız” dedi.

CHP'li Mustafa Balbay Ankara Palas’da düzenlendiği basın toplantısında, “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Son Çağrı” başlıklı manifestosunu açıkladı. 10 ana başlıkla CHP’yi iktidara taşıyacak vizyonu ortaya koyduğunu belirten Balbay, gazetecilerin Kürt sorununa ilişkin sorularına, “Kürtler Misak-ı Milli’nin teminatıdır. Kürt sorununu hendekten atlatacağız” dedi. 17 Aralık'ta vizyona giren Star Wars serisinin yedinci filmi "Güç Uyanıyor”dan referans vererek gençlere seslenen Balbay, "Bizim gençlere sunacağımız ışın kılıcımız akıl, bilim ve değişim olacak. Biz gençlerle birlikte onları siyasete katmayı bir lütuf değil, gerçekten lokomotif olarak düşünüyoruz” dedi.

"Siyasette vefa o partinin güçlenmesidir"

“Kürt sorunu araya kimse almadan baş başa çözülür” diyen Balbay, adaylığı ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘vefasızlık’ yaptığı sorularına, “Siyasette vefa o partinin güçlenmesidir” diye yanıt verdi.

Kurultayda başarısız olması halinde partide mücadeleye devam edeceğini ifade eden Balbay, “Ben bu sefere neferim. Kurultayda başka yapı oluşması halinde benim mücadele zeminin CHP” dedi. Balbay, şifreli asansör ve turnikelerle gündeme gelen CHP Genel Merkez binasını eleştirdi ve seçilmesi durumunda halkla daha iç içe bir uygulama getireceğini söyledi. Balbay, “5 yılda 78 genel başkan yardımcısını değiştirmek değişimse, bu değişimin ne sonuç verdiği ortada. CHP'de yeni bir yön, yeni bir yöntem, yeni bir yönetim lazım" diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında CHP'nin iktidar olması, Cumhuriyetin ikinci yüz yılına da CHP'nin damga vurmasını istediğini belirten Balbay, "büyük bir ikinci yüzyıl devrimine" ihtiyaç olduğunu söyledi. Devrimin CHP'den başlaması gerektiğini ifade eden Balbay, 19 aydaki dört seçimde, aynı sonuçları alan bir partiden, aynı şeyleri yaparak bir değişim beklemenin doğru olmayacağını vurguladı.

Manifestoda yer alan Kürt sorunu başlığı şöyle:

"Aile olup, devlet olamıyorsak bunda bir terslik var"

"Kürt sorununu hendekten atlatacağız, bu sorun baş başa çözülür. Araya kimseyi almadan çözülür... 15 milyon aileden 1,5 milyonunda eşler farklı etnik kökenlere sahip. Bu noktada sormak gerekir; aile çatısı altında bir araya gelebiliyoruz da devlet çatısı altında mı bir araya gelemeyeceğiz? Aile olup, devlet olamıyorsak, bunda bir terslik var."