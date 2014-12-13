CHP'li Musa Çam'dan Meclis'te yırtık ayakkabılı protesto

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Ermenek'te hayatını kaybeden madenci Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin de baba olduğunu belirterek, saraylar saraylarda oturan bir başka baba daha olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde yapacağı konuşmaya ayağında yırtık lastik ayakkabı, Ermenek'teki maden ocağında hayatını kaybeden maden işçisi Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile içinde sahte Euro banknotlar olan ayakkabı kutusu ile geldi.

'Bir başka baba daha var saraylarda oturan'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Çam, fotoğraflar ve yırtık lastik ayakkabı ile yeni lastik ayakkabıyı gösterdi. Çam, “Tekcan Gökçe'nin babası gördüğünüz gibi ayağındaki lastik ayakkabı, işte benim ayağımdaki lastik ayakkabı. Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe bu ayakkabıları giyiyor. 'Param olsa ben bu ayakkabıyı giyer miyim' diyor. Hemen devletimiz devreye giyiyor, valilik 10 liraya ayakkabıyı alıyor, imama veriyor ve imam vasıtasıyla bu ayakkabıları gönderiyor. 12 yıllık iktidarı döneminde 'dünyanın en büyük 17, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyiz' diyenler, Recep Tekcan'ın geldiği durum işte budur. Bir başka baba daha var, saraylarda oturan. Bunun da oğlu var. O ayakkabı kutularında da Euroları görüyorsunuz”dedi.



Konuşmasının ardından Çam, yırtık lastik ayakkabı ayağında yerine geçti.