CHP'li Murat Öztürk istifasını geri aldı

CHP’de aday listesine alınmayan ve genel başkan yardımcılığından istifa eden Murat Özçelik, istifasını geri aldığını açıkladı.

Habertürk Gazetesi'nden Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Özçelik, “İstifa etmeden önce Kemal Bey, MYK üyeliğine devam etmemi istemişti. Cumartesi günü bir kez daha beni aradı ve yine görevime devam etmemi istedi. Kıramadım, talebini talimat olarak telakki edip genel başkan yardımcılığı görevime dönmeye karar verdim. Zaten istifadan dolayı içim rahat değildi. Ayrıca 1 Kasım seçimlerine çok önem veriyorum. Dış politika ve Kürt sorununun çözümü konusunda partime katkı vermek istiyorum. Milletvekili olmamam hiç önemli değil” dedi.