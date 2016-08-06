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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'li Murat Hazinedar'a 'FETÖ' soruşturmasından yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, parti içinde de disipline sevk edilmişti

06 Ağustos 2016 22:47

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın pasaportuna tahdit koyularak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; İstanbul Emniyeti’ne bağlı Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından konulan tahdit kararının mahkeme tarafından verildiği belirtildi.

Pasaporta tahdit konulmasıyla Murat Hazinedar’ın yurtdışına çıkışı da yasaklanmış oldu.

Ayrıca aralarında asker, hakim, savcı, polis ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin pasaportuna da tahdit konulduğu öğrenildi.

 

CHP de, disipline sevk etmişti

 

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında parti disiplinine uygun davranmaması, ağaç kesimi yapması, belediye işçilerine hac dönüşü kendisini karşılatması ve zabıtalara vatandaşları dövdürmesi gibi suçlamalardan dolayı parti tarafından parti disiplin kuruluna sevk edilmesi istenmişti. Bu konuda MYK raporu hazırlanması talebi, Parti Meclisi'nde benimsenmiş ve 44 PM üyesinin oyuyla kabul edilmişti

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