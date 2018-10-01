CHP'li Murat Emir: Saray'da şatafat, Meclis'te tasarruf; amaç itibarsızlaştırmak mı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM’nin geleneksel yeni yasama yılı açılışının iptalini Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a sordu. Kamuda ve Saray’daki lüks harcamalara dikkat çeken Emir, yasama yılınınaçılış resepsiyonunun iptalinin, Meclisin itibarsızlaştırılmak istenmesinden kaynaklandığını söyledi.

Emir önergesinde, “Sarayın 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı resepsiyonunda adı sanı bilinmeyen yiyecek ve içeceklerin servis edildiği şatafat göz önünde bulundurulduğunda; savurganlığın kamunun her yanına sirayet ettiği görülmektedir” diyerek; Cumhurbaşkanı, 13 uçağa sahip Saray filosuna Amerika, Almanya gibi ülke liderlerinin dahi lüks bulup kullanmadığı yeni uçaklar katma peşindeyken Meclis açılış yılı resepsiyonunun iptal edilmesinin, son dönemde Meclis’i itibarsızlaştırma çabalarının devamı niteliğinde bir uygulama olarak nitelendirdi.

Meclise bir yandan koltuk ısıtmalı en yüksek donanımlı lüks araç alınıp, sadece renk değişikliği için yüzlerce metrekare halı yenilenirken, resepsiyon iptalinin Meclisi itibarsızlaştırma çabalarının bir parçası olarak nitelendiren Emir’in soruları şöyle.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Dönem 2. Yasama Yılı’nın açılış resepsiyonu kamuoyuna yansıdığı gibi, tasarruf gerekçesiyle mi iptal edilmiştir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim 2017 tarihinde düzenlediği resepsiyonun maliyeti ne kadar olmuştur?

-Saray’da düzenlenen 30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı resepsiyonunun maliyeti ne kadardır?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim 2018 tarihli yasama yılı açılış resepsiyonunun iptal edilmesi, Meclisi itibarsızlaştırma gayreti mi?