CHP'li Muharrem İnce: Muhalefet korkak, liderler değişmeli

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dokunulmazlık tartışmalarıyla ilgili olarak, "Anayasaya aykırı olmasına rağmen AKP’nin bu propaganda gücünden korkup da “Biz evet diyeceğiz” demeyi doğru bulmuyorum" dedi. "Muhalefet, konu din olduğunda ürkek davranıyor. Bunu artık aşması lazım" ifadesini kullanan İnce, "Kimin müslüman olup olmadığına, insan olup insanları sevip sevmediğine yalnızca Allah karar verir bizler değil. Ben muhalefet partilerinin liderlerinin değişmesini istiyorum. Bu muhalefet partilerinin liderleri AKP’yi yenemedi. Muhalefet liderleri değişmeli. CHP’nin de lideri değişmeli.” diye konuştu.

CNN Türk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Gece Görüşü programına canlı yayın konuğu olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

“Dokunulmazlıkların kaldırılması konusu Anayasa’ya aykırıdır ama aykırı olmasına rağmen biz destekleyeceğiz’ demek şu demektir; AKP’nin medyası var, propaganda gücü yüksek. Çıkar meydanda ‘CHP dokunulmazlıklara karşı çıktı der. CHP’yle HDP’ye aynı yere sokar bunlar ikisi bir der. Beni zor durumda bırakır. İyisi mi anayasaya aykırı olmasına rağmen AKP’nin bu propaganda gücünden korkup da “biz evet diyeceğiz” demeyi doğru bulmuyorum.

Çıkarsınız aslanlar gibi yüreklice savunursunuz. İnceldiği yerden kopsun, ortada zulüm varsa, zalim varsa, direnmek haktır, direniş haktır. Anayasaya aykırı ama destekleyeceğiz anlayışı yanlıştır. Doğru bildiklerimizi yapmalıyız.Bakanlar dahil edilirse, dokunulmazlık teklifine "Evet" derim.

Muhalefet konu din olduğunda ürkek davranıyor. Bunu artık aşması lazım. Kimin müslüman olup olmadığına, insan olup insanları sevip sevmediğine yalnızca Allah karar verir bizler değil. Ben muhalefet partilerinin liderlerinin değişmesini istiyorum. Bu muhalefet partilerinin liderleri AKP’yi yenemedi. Muhalefet liderleri değişmeli. CHP’nin de lideri değişmeli.”