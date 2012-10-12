CHP'li Muharrem İnce: Bu Meclis'te kâfir yok

Meclis’te hükümete Kuzey Irak’a sınırötesi operasyon yapma yetkisi veren tezkerenin görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın şehitlerin ölümsüzlüğünü anlatırken Kuran-ı Kerim ayetlerinden ve özellikle Kafirun Suresi’nden alıntı yaparak muhalefete yanıt vermesi, CHP'li Muharrem İnce'yi kızdırdı. İnce, "Bu Meclis'te kâfir yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Irak'ın kuzeyine sınırötesi operasyon konusunda Hükümet'e verilen yetkiyi 1 yıl daha uzatan tezkerenin görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandı.

CHP'li Aytun Çıray, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu eleştirdi. Çıray, “Ülke, Türkiye'nin kuruluşun reddeden nankör bir dışişleri bakanı tarafından yönetiliyor” dedi.

Bu sözlere yanıt veren AK Parti’li Mustafa Elitaş ise “Nankör olduğunu ifade edebilmek için kendi kendisine bağırıyor diye düşündüm” diye konuştu.

Genel Kurul’daki bir diğer tartışma da Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce arasında yaşandı.

Bakan Yılmaz’ın "Kafirun" suresinden örnek vererek, “Herkesin dini kendine” sözleri gerginliğe neden oldu.

İnce, “Siz Diyanet İşleri Başkanı değilsiniz. Suriye uçağımızı neyle düşürdü, sapanla mı? Kendinizi evliya yerine koyup inancı sorgulamak sizin haddinize mi düştü?” diye tepki gösterdi.

Bakan Yılmaz, CHP'li İnce'ye “Biz kimsenin inancını sorgulamıyoruz. Niye alınıyorsunuz ki, bu sure senin dini sana benim dinim bana diyor” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine İnce, “Kafirun suresi kafirlere yöneliktir, bu Meclis’te kafir yoktur. Sözlerini aynen ona iade ediyorum” dedi.