CHP'li Muharrem İnce: '7 Haziran'da CHP başarılı oldu' dersek siyaset bilimine hakaret etmiş oluruz!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 7 Haziran seçimine ilişkin olarak, "Ortada başarı filan yok. Ana muhalefet partisi oylarını artıramamıştır" dedi. AKP'ye tek başına iktidarını kaybettiren de biz değiliz. Kaybettiren; HDP’nin barajı aşmasıdır" diyen İnce, "O nedenle CHP’nin aldığı sonuca başarı dersek, hem siyaset bilimine hakaret etmiş, hem de CHP’ye haksızlık etmiş oluruz" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını yanıtlayan (19 Temmuz 2015) İnce'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

- 7 Haziran seçimlerinde size göre CHP başarılı olmuş mudur?

Ortada başarı filan yok. Ana muhalefet partisi oylarını artıramamıştır. 13 yıllık bir iktidar, az bir milletvekili farkı ile tek başına iktidarı kaybetmiştir. Ama kaybettiren de biz değiliz. Kaybettiren; HDP’nin barajı aşmasıdır. O nedenle CHP’nin aldığı sonuca başarı dersek, hem siyaset bilimine hakaret etmiş, hem de CHP’ye haksızlık etmiş oluruz.

- CHP nerede yanlış yaptı?

Bazı şeyleri inatla anlatmak gerekir. Yoksa kampanya iyiydi. İnandırıcılıkla ilgili sıkıntı vardı.

'Üçlü koalisyon kurulursa AKP 6 ay içinde dağılır'

- O zaman size göre olması gereken koalisyon seçeneği hangisidir?

Türkiye’nin 13 yılın hesabını CHP-MHP-HDP sorar. En doğru seçenek budur. Bence hâlâ da böyle bir umut var. Müthiş bir şey olur. Burada yapılacak şey; tek maddelik bir koalisyon protokolüdür. AKP’nin çoğunluk gücüne dayanarak çıkardığı kanunlarda, her üç partinin de itiraz ettikleri nelerse tespit edilerek, parlamentodan sadece onlar geçirilir. Böylece Türkiye bir restorasyon sürecine girer. Hem 17/25 Aralık’ın hesabı sorulur, hem de hukuk devleti onarılır.

- Çözüm süreci ne olur?

Askıya alırsınız. Rolantiye alırsınız. Bunu topluma anlatırsınız. “Başka seçeneğimiz yok” dersiniz. “Şimdi önceliklerimiz var. AKP’nin çalıp çırptıklarını, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını bitireceğiz” dersiniz. Bir yılda çözersiniz bunu. Türkiye’de insanlara umut olursunuz ve inanın böyle bir koalisyon kurulsa, 6 ay içinde AKP dağılır. Ortada AKP diye bir parti kalmaz. Ben bunu çok net olarak görebiliyorum. Yeter ki muhalefet bu iradeyi göstersin. Gördüğüm kadarıyla CHP buna hazır. HDP de buna hazır. Sadece MHP’nin bir tavır değişikliğine ihtiyacı var. MHP bu tavır değişikliğini yaparsa Türkiye’nin önü açılır.