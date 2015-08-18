CHP’li Muharrem Erkek’ten UNESCO’ya Kaz dağları mektubu

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Kaz Dağlarının UNESCO Tehlike Altındaki Miraslar Listesi ve Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'a bir mektup yazan Erkek, “Kaz Dağlarını korumak ve uluslararası alanda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yollarından biri de Kaz Dağlarının Dünya Miras Listesi’ne alınmasıdır” dedi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan uzmanlarla temas kurduklarını söyleyen CHP’li Erkek, bu konuda çalışma yapanlar, dosya hazırlayanlar ve ilgili Bakanlık nezdinde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

CHP’li Erkek’in UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz’a gönderdiği mektup şöyle:

Ülkemizin, evrensel ölçütte önemli doğal ve kültürel miraslarının değerlendirilmesi ve UNESCO tarafından Miras Listesi’ne alınması için çok önemli çalışmalar yapmaktasınız. En son Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı ile Efes’in Dünya Miras Listesi’ne girmesinde olduğu gibi, yaptığınız çalışmaların meyvelerini topladığımızı, mutlulukla takip etmekteyiz.

Bilindiği gibi çatışmalar, doğal afetler, çarpık kentleşme, alan yönetimindeki eksiklikler ile tahribat, kaçakçılık, yağma gibi yasa dışı faaliyetler nedeniyle yeterince korunamayan miras alanları Komite üyeleri ve Danışsal Organlar tarafından değerlendirilmekte olup, acil koruma gerektiren miraslar UNESCO’nun Tehlike Altındaki Miraslar Listesine kaydedilmektedir. Yine Dünya Mirası Listesi’ne kayıt olmak için gerekli 10 ölçütün dördü, doğal miras sayılacak alanların niteliklerini sıralamaktadır. Kaz Dağları hem Tehlike Altındaki Miraslar Listesi hem de Dünya Miras Listesi’ne girmek için en uygun yerlerden biridir.

Tarihi Milattan Önce 7000'lere kadar giden, tarihi ismiyle İda Dağı olarak anılan Kaz Dağları, Homeros'un ünlü destanı İlyada'da "hayvanların anası, kaynağı bol, çok pınarlı" olarak geçmekte ve Yunan Mitolojisi'nde önemli bir yer işgal etmektedir. Yine burada yaşadığı varsayılan Sarıkız Destanı ile Kaz Dağları, İslami halk hikâyeleri içinde de özel bir yere sahiptir.

Kaz Dağı, başta Kazdağı Göknarı olarak tanınan endemik ağaç türü olmak üzere, zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Milli park; memeliler, kuşlar ve sürüngenler açısından da çeşitlilik göstermektedir. Dağda, kuzey güney doğrultusunda derin vadiler ve kanyonlar deniz etkisinin içerilere taşınmasını sağlarlar. Biga Yarımadası’nda yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını oluşturan, besleyen, sürekliliğini sağlayan; Bandırma’dan Ayvalık’a ve Midilli’ye kadar yaklaşık 2 milyon insanın temiz, güvenilir su kaynağı olan Kaz Dağları, barındırdığı bitki ve hayvan türleri, temiz havası ve suyu, bu atmosferin can verdiği tarım alanlarıyla yüzyıllardır tüm bölgenin yaşam kaynağı olmuştur.

Bu özellikleriyle dünyaca bilinen Kaz Dağları, maalesef yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Bölgede altın tekellerinin sondaj çalışmalarını tamamlaması ve işletmeye başlaması hem bölge halkı hem de konuyu yakından takip eden dünya kamuoyunca tepkiyle karşılanmaktadır. Yüzlerce metrelik çukurlar açılıp, tonlarca zehirli siyanür kullanılarak yapılacak altın işleme çalışmaları; havayı, suyu ve toprağı kirleterek geleceğe miras olarak “zehir ve ölüm” bırakılmasına neden olacaktır. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir ilimizde, altın madenlerinin yaratacağı olumsuzluklar yetmezmiş gibi, tonlarca kömür ve su kullanacak termik santrallerin yapılması ve yapılmaya devam edilmesi de Kaz Dağları için “ölüm ilânı” niteliğindedir.

Bölgede yaşayan yurttaşlarımız, hem bölgeleri hem Türkiye hem de dünya adına Kaz Dağlarının korunması için çaba sarf etmektedirler. Yine birçok sivil girişim, Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği ve siyasiler olarak bizler Kaz Dağlarını korumak için ve uluslararası alanda farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yollarından biri de Kaz Dağlarının Dünya Miras Listesi’ne girmesidir.

Değerli Hocam,

Maalesef Kaz Dağlarını tüm girişimlerimize rağmen koruyamıyoruz. Hukuk kurallarının yok sayıldığı, Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının içinin boşaltıldığı süreçte; Kaz Dağlarının yok edilmesine izin vermek istemiyoruz. Bundan dolayı Kaz Dağlarının Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için sizlerden özel ilgi bekliyoruz. Bizler bu süreçte elimizden gelen desteği sunmaya hazırız.