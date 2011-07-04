CHP'li muhalifler kurultay talebini geri çekti

T24-

Akdoğan, aralarında eski Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı'nın da bulunduğu 20'ye yakın eski il başkanı ile birlikte Gordion Otel'de düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultay talebine ilişkin süreci değerlendirdi.CHP tüzüğü gereği olağanüstü kurultay talebine ilişkin imza toplama süresinin bitimine 3 gün kaldığını hatırlatan Akdoğan, şunları kaydetti:''Örgütten, kurultay delegesi arkadaşlarımızdan gelen isteklere uygun bir biçimde başlatılan kurultay toplanması isteğimizi, bu nazik ve kritik dönemde şimdilik durdurmanın çok önemli bir parti görevi olduğunu düşünüyoruz. Kurultay toplanması için yeterli imzaya ulaşılacağından hiçbir kuşkumuz yoktur. Kimi parti yöneticilerinin verilen imzalardan cayma ve geri çekmeler olduğu şeklindeki sözleri de gerçeği asla yansıtmamaktadır. Bu aşamada CHP yöneticilerinin yaşanan yemin krizine önümüzdeki günlerde sağlıklı bir çözüm bulmada kurultay isteğinin engel olduğu limanına sığınmamak için toplanmış ve 3 gün içinde rahatlıkla tamamlanacak olan parti meclisi seçimli olağanüstü kurultay çağrı imzalarını Genel Merkez'e vermeyeceğiz.''

CHP tüzüğü gereğince kurultay talebi imzalarının genel merkeze iletilmesi için son günün 6 Temmuz olduğunu kaydeden Akdoğan, kurultayın toplanması için gerekli sayıya ulaşma konusunda bir kaygılarının olmadığını belirtti. Kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay toplanmasını istemeleri için pek çok haklı neden olduğunu savunan Akdoğan, milletvekili seçimlerinde örgütün dışlandığını, kampanya döneminde parti teşkilatının maddi sıkıntı içine itildiğini, partiyi tanımayan kimi yöneticilerin parti ilkeleriyle ters düşen açıklamalar yaptıklarını, parti programı ve sorumluluğu dışında yaptıkları açıklamalarla örgütü yaraladıklarını ileri sürdü. Akdoğan, bazı yöneticilerin cumhuriyetin, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerine, Atatürk milliyetçiliğine, cumhuriyetin kazanım ve birikimlerine ters düşen demeç ve söylemlerinin partilileri üzdüğünü de kaydetti.



CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemelerinin partiyi haklı, haksız eleştirilerin hedefi haline getirdiğini de söyleyen Akdoğan, şöyle konuştu:



''Halkımızın oylarıyla seçilmiş iki milletvekilimizin artık mahkumiyetin parçası olmaya başlamış olan tutukluluklarının kaldırılarak TBMM kürsüsünde andiçmeleri altını çizerek önemsediğimiz bir konudur ama geçici de olsa aksama ve olanaksızlık varsa bu durumu ön mesele yapmak ve tüm milletvekillerinin yemin etmemesini önermek ve uygulatmak çok tartışılacak bir husustur. Yargı kararı hatalı, yanlış, haksız ve hukukun üstünlüğüne de aykırı olabilir. Bunu ön mesele yaparak yargıyı eleştirip TBMM çalışmalarına katılmamak toplum tarafından benimsenmemiştir. Yemin etmeme kararının bir adım ötesinin iyi hesaplanmadığı, planlanmadığı eleştirileri de haklılık kazanıyor. Partimiz kurulduğundan bu yana ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kalarak bir bunalıma sürükleniyor kaygısını taşıyoruz. Partimiz böylesi önemli bir krizi yaşarken açıklamaya çalıştığımız her biri diğerinden önemli sayılacak haklı nedenler varken, örgütten, kurultay delegesi arkadaşlarımızdan gelen isteklere uygun bir biçimde başlatılan kurultay toplanması isteğimizi bu nazik ve kritik dönemde şimdilik durdurmanın çok önemli bir parti görevi olduğunu düşünüyoruz.





Yemin krizi ve bunalımı partimizi kamuoyunda daha fazla yaralamadan bittikten sonra hem milletvekili seçimi sonuçlarını hem de seçim öncesi çalışmaları ve yemin krizinin yarattığı sıkıntıları konuşmak, partililere ve seçmene açıklamak için Parti Meclisi'nin kurultayın olağanüstü olarak toplanması kararını almasını öneriyoruz.''





‘Biz tarihe not düştük’





Akdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





Bir gazetecinin ''imza toplamayı şimdilik durdurma kararı aldıklarını'' dile getirdiğini hatırlatarak, tekrar ne zaman toplayacaklarını sorması üzerine Akdoğan, kurultay talep edenler adına geçen hafta bir açıklama yaptığını ve 508 imzaya ulaşıldığını ifade ettiğini söyledi. Akdoğan, ''İmzalar 200'de, 300'de kaldı gibi bir değerlendirme yapılabilir. Biz tarihe not düştük, tarihe belgeler bıraktık ancak bugün etik anlayışımız gereği bu imzaları bir namus olarak değerlendirip, kendi elimizde duruyor. Bir gün tarih yazıldığında bunların kaç olduğu ortaya çıkar ama Türkiye'nin özgün koşulları ve yemin töreni sorunu nedeniyle bunun yeni bir problem ortaya çıkartmasını önlemek adına bugün geldiğimiz noktada bunu durduruyoruz. Bir tartışma ortamı yaratmak istemiyoruz. Bundan sonrası için de Parti Meclisi'ne kurultay toplanması isteğimizi iletiyor, bu tasarrufun da Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere onlar tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Talebimiz o.''



Parti Meclisi'nin ülke koşullarını değerlendirerek ''Şimdi bunlarla uğraşacak zamanımız yok'' şeklinde bir tavır sergilemesi halinde ise bunu da takdirle karşılayacaklarını kaydeden Akdoğan, kişisel isteklerle değil, parti menfaatini göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini, hiçbir beklenti içinde olmadıklarını vurguladı.