CHP'li muhalifler imza toplama çabasında

T24- CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli olan imza konusunda kafa karışıklığı ortaya çıktı. CHP'de parti içi muhalefet, kurultay için "651" değil, "631" imzanın gerektiğini ifade ederken, CHP PM üyesi Yaşar Ağyüz'e göre kurultay çağrısı için 665 imza toplanmalı.

CHP'de parti içi muhalefet, 22 Haziran Çarşamba günü itibarıyla noter aracılığıyla olağanüstü kurultayı toplamak için imzaları almaya başladı. CHP Tüzüğü'ne göre, kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin onbeş günlük noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine kurultay, genel başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyeleri sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulur. Buna göre CHP'li muhalifler, 6 Temmuz Çarşamba akşamına kadar gerekli olan imzaları Genel Merkez'e iletmek zorunda.

Son güne kadar beklenecek

Edinilen bilgiye göre imzacılar, son güne kadar bekleyecek ve 6 Temmuz Çarşamba günü imzaları Genel Merkez'e gönderecek. Ancak muhalifler, kurultayın toplanması için gerekli olan imzanın "651" değil, "631" olduğunu iddia ediyor. Buna gerekçe olarak da, "Mükerrerler var. Bin 260 delege var. Mükerrerler düşüldüğünde 631 yeterli" görüşünü savunuyor.

Kurultayı toplamak için bir sorun olmadığını iddia eden muhalifler, son güne kadar beklemeyi planlıyor.

CHP PM üyesi Yaşar Ağyüz, kurultayın toplanması için gerekli imza sayısının 665 olduğunu söyledi. Ağyüz, "Onların hesabı yanlış. Milletvekili sayısı arttı. Kurultayın toplanması için artan milletvekili sayısı ilave edilirse kurultay çağrısı için 665 imza gerekir" dedi. Kurultay için imza toplayanlardan bu taleplerini erteletmelerini isteyen Ağyüz, şöyle dedi:

"İmza önderliği yapanların içinde bulunduğumuz koşulları gözden geçirerek, kararlarını gözden geçirmeleri gerekir. AKP'ye karşı verilen bir mücadele var, bu mücadeleye omuz versinler. Bu erdem de onlarda var. Bunlara düşen "olağanüstü kurultay gerekmiyor' diyerek, kurultay taleplerini ileri tarihe ertelesinler, erdemli sınav versinler."

500 imza söylentisi psikolojik taktik

CHP Parti Meclisi Üyesi Veli Özdemir de yaptığı değerlendirmede, "beşyüz küsur imza toplandı" açıklamasının, Sav ekibinin bir psikolojik savaşının ürünü olduğunu söyledi. Özdemir, "İstanbul, İzmir, Adana gibi illerde imzacılar umduklarını bulamadılar. Toplanan imza sayısı Sav ekibinin beklentisinin çok çok altında. Kurultayın olağanüstü toplanmasını isteyenler en azından Antalya delegasyonuna baksın, Antalya'dan kaç imza verildi? Antalya kurultay toplamak isteyenlere en güzel yanıttır" diye konuştu.