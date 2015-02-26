CHP'li Moroğlu kürsüye gaz bombası ile çıktı: Birazdan buraya tarihi geçmiş bir gaz el bombası atacağım

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına gaz el bombası ile geldi ve "Birazdan buraya tarihi geçmiş bir gaz el bombası atacağım" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, CHP'nin, polisin olaylarda aşırı güç kullanımı iddialarının araştırılması önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü. CHP adına söz alan İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, kürsüye kırmızı bir kutu ile çıktı ve içinden gaz bombası çıkartarak milletvekillerine gösterdi.



Moroğlu, "Arkadaşlarda poşu var mı bilmiyorum, birazdan buraya tarihi geçmiş bir gaz el bombası atacağım ve bu gaz el bombasının sizi ne kadar etkileyeceğini ölçmenizi istiyorum. Bomba burada. Pimine basmayacağım çünkü biri daha önce basmış. 15 Mayıs 2014'te bu gaz el bombasının pimine basıldı ve milletvekillerinin, DİSK Genel Başkanının da arasında bulunduğu topluluğa atıldı. Peki, bu gaz el bombasının üstünde ne yazıyor? 'Dikkat, son kullanma tarihinden sonra kullanmak tehlikelidir' Son kullanma tarihi kaç? 3 Mart 2014. Kullanma tarihi kaç? 15 Mayıs 2014" dedi.

AKP'li Özel: Siz de eylemi ondan önce yapsaydınız

Bu sözler üzerine AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, "Siz de eylemi ondan önce yapsaydınız! diye sataşmada bulundu.

Moroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Recep Özel'den ancak bu beklenir, seni alkışlıyorum. Polislere diyor ki: "Keşke o tarihten önce atsalardı." Ha, evet, biz onu ayarlayamadık. Şimdi, Recep Özel kardeşim, bu mesele gülünmeyecek kadar ve tiye alınmayacak kadar önemli bir mesele. Ben bu Mecliste yaptığım her konuşmada sizi sorumluluğa davet eden ve beraberce çözüm arayacağımız noktalara dikkat çekmeye çalıştım. Onun dışında bir amacım yok, asla da olmadı. Benzer olayı nerede yaşadık? Gezi direnişinde Gezi direnişçilerinin üstüne su sıkan TOMA'ların su depolarına "Jenix" adlı gaz sıvılarının zerk edildiği dönemde yaşadık, bu da bir gerçek.