CHP'li milletvekilli, Tarım Bakanı'na Meclis'ten tezek gönderdi 

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Milletvekili Çetin Arık, ucuz et uygulamasının besiciyi zora soktuğunu kaydederek Meclis\'e getirdiği tezeği Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\"ya gönderdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısına oyuncak dana ile poşetlere konulan hayvan gübresi ve hayvan yemleriyle geldi. Ucuz et uygulamalarının besiciye kaybettirdiğini anlatan Çetin Arık, oyuncak dananın 8 aylık olduğunu, besicinin bu danaya 10 ay boyunca 10 bin lira maliyetle büyüterek satılık hale getirdiğini söyledi. Besicinin 10 ay boyunca baktığı dananın 10 bin liraya satıldığını bu nedenle kar yerine zarar ettiğini vurgulayan Çetin Arık, 10 ay sonunda besicinin elinde sadece hayvan gübresinin kaldığını söyledi. Kürsüden hayvan gübresini gösteren Arık, bunu Meclis postanesinden bakan Fakıbaba\'ya göndereceğini bildirdi.

Bir dananın büyümesi için yemesi gereken besinleri kürsüden gösteren Çetin Arık, şunları söyledi: \"Önümde görmüş olduğunuz maket 8 aylık bir dana. 8 aylık dananın fiyatını 6 liradan alıyor besici. 10 ay besleme durumundu. Bu dana ne yiyecek peki. Fenni yem yiyemeyecek çünkü fiyatı bin ila bin 100 arasında değişiyor. Bu ezme arpa. Fiyatı 950- bin lira arasında değişiyor. Bu ise AKP iktidarında ithal ürünleri arasında giren saman. Bölgelere göre değişiyor fiyatı. Bu da kepek. Bunun tonu ise 700-800 lira arasında değişiyor. Yonca da 800 lira. Mısır sılajının fiyatı 180-200 arasında değişiyor. Besiciler bunları kullanıyor. 10 ay besledi. Sayın bakanın açıklamasına göre 25 liradan satış yapacağım diyor eti.Buna göre 10 ay sona 10 bin lira oluyor fiyatı bu dananın.Besici satıyor 10 bin liraya zaten. Besicinin karı ne diyeceksiniz. Bir de su elektrik çoban fiyatı bunları katmadık. Bunları da katarsak besiciler zarara giriyor. Besicilerin karı özür dilerek gösteriyorum danadan çıkan bir avuç gübre. Maalesef bir avuçluk gübre. Şimdi sayın tarım bakana iletmek istiyorum. Kıymetli olan gübreyi, sarayın bahçesine götürüp götürüp oradaki çiçeklere koyabilir, evinde yakabilir, bahçesindeki çiçeklere götürebilir. Tek karı bu gübre. Ucuz et yedirteceğiz iddiasıyla yandaş firmalara et pazarlamak yerine asgari ücreti artırarak emekli, çalışanlara daha fazla ücret ödeyerek çifti tüketiciye faydanız olsun. Besiciler teşekkür eder mi onu bilemem ama Sırp kasaplarında teşekkür edeceğine eminim. Türk tarımının geldiği nokta bu durumda. Bunu tezek olarak kullanırlar köylerde. \"

