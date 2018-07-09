CHP'li milletvekillerinden yemin töreni protestosu

CHP’li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etmek için TBMM Genel Kurul salonuna girdiği sırada ayağa kalkmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı. Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu: Bir parti genel başkanı yemin ediyor, neden gideyim

Erdoğan'ın yemin töreni için Meclis Genel Kurulu'na girişi sırasında CHP grubu ayağa kalkmadı. Genel kuruldaki özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Cumhuriyet'in haberine göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeminine ilişkin olarak da ''Bir parti genel başkanı yemin ediyor. Neden gideyim. Abartacak bir şey yok'' dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından 'Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?' sorusuna "Demoraksiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejmini savunan tebrik edilemez" yanıtını vermişti.

CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada yemin törenine katılacaklarını ama ayağa kalkmayacaklarını söylemişti.