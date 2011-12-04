-CHP'li milletvekillerinden baz istasyonu protestosu ANKARA (A.A) - 04.12.2011 - CHP Ankara Milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Levent Gök, Mamak İlçesi Ege Mahallesi sakinleriyle birlikte mahalleye baz istasyonu yapılması kararını protesto etti. CHP milletvekilleri ile bir grup mahalle sakini Şehit Seyit Bal Parkı'nda toplanarak, belediyenin park içine baz istasyonu yapımına izin vermesine tepki gösterdi. İlgili mahkemelere açılan davalar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve istasyonun yapım aşamasında kaldığını aktaran mahalle sakinleri, çevre ve halk sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle istasyonun tamamen kaldırılmasını istediler. Nazlıaka burada yaptığı konuşmada baz istasyonlarının zararlı etkilerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarıyla ortaya konduğunu belirterek, bir anne olarak çocukların oyun alanı alan parkta baz istasyonu yapılmasına sessiz kalamayacağını söyledi. Baz istasyonlarının olumsuzluklarından en çok çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin etkilendiğini kaydeden Nazlıaka, Mamak Belediyesi'nin yargı kararını dikkate almasını ve baz istasyonunun kurulmasına izin vermemesini istedi.