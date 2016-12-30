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Politika

CHP’li milletvekilleri: Tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar

CHP milletvekilleri, Taksim’de anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı

30 Aralık 2016 17:02

CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Oğuz Kaan Salıcı, Erdin Bircan, Gürsel Tekin, Gülay Yedekçi ve Serdar Kuyucuoğlu saat 11.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya geldi. Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili her bir ağızdan basın açıklaması okuyan 12 milletvekili, "Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar" dedi.

"Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor"

Türkiye’nin bütün illerinde CHP’liler tarafından eş zamanlı olarak okunan açıklamada özetle, "Anayasa değişmiyor, rejim değişiyor. Kapalı kapılar ardında kimse duymadan, basın olmadan vekillerimizin sesi, duvarlarda yankılanıyor. Bizi duyun gerçekleri bilmeniz gerekiyor; bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele vatan, millet meselesi. Ekmek aş, özgürlük meselesi. Partili Cumhurbaşkanı adı altında tek adam rejimini, diktatörlüğü getiriyorlar" denildi.Okunan metin partililer tarafından kurulan standlarda vatandaşlara dağıtılacak.

 

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