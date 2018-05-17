CHP'li milletvekilleri kaza geçirdi

CHP Edirne ve Kırklareli milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ile Vecdi Gündoğdu, Bolu’da trafik kazası geçirdi. Ankara’dan bölgelerine giden CHP’li milletvekilleri Gaytancıoğlu ile Gündoğdu'nun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gerede ilçesine geçişinde bulunan Asım Çavuşoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarın Tekirdağ’da ve Kırklareli’nde düzenleyeceği mitinglere katılmak için Ankara’dan yola çıkan Gaytancıoğlu ve Gündoğdu’nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, araç sürücüsü yara almazken, arka koltukta oturan milletvekilleri yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.