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Politika

CHP'li milletvekilleri 'Kaz Gecesi'nde

24 Aralık 2009 02:19

CHP'li milletvekilleri, Başkentteki ''Kaz Gecesi''nde bir araya geldi.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün ev sahipliğinde TBMM Refik Belendir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ''Kaz Gecesi''nde davetlilere kaz eti ikram edildi.

Yemeğe, CHP Grup Başkan vekilleri Kemal Anadol ve Hakkı Suha Okay, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Genel Sayman ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek ve Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Değer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li milletvekili katıldı.

Ensar Öğüt, gecede yaptığı konuşmada, altıncısı düzenlenen ''Kaz Gecesi''nin CHP'nin geleneği haline geldiğini belirtti.

Gecenin özellikle Ardahan'ın tanıtımı için önemli olduğunu ifade eden Öğüt, Ardahan'ın balının da meşhur olduğunu, yazın da CHP'lilere bal ikram etmeyi planladıklarını anlattı.

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