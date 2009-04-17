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Politika

CHP'li milletvekilleri genel seçimler için KKTC'de

17 Nisan 2009 16:39

CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet, Pazar günü KKTC'de yapılacak genel seçimler öncesi adada temaslarda bulunuyor.

Seçimlerde gözlemci olarak bulunacak olan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, CHP Antalya milletvekilleri Osman Kaptan ve Tayfur Süner ile CHP Ankara milletvekili Nesrin Baytok'un da yer aldığı heyet, dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer'le ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'la görüştü.

Milletvekilleri bugün de KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu ile bir araya geldi.

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