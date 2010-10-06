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Politika

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULU TERK ETTİ TBMM (A.A)

06 Ekim 2010 22:06

-CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULU TERK ETTİ TBMM (A.A) - 06.10.2010 - TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimin ikinci oylamasına tartışmaların ardından geçildi. Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in ikinci tur oylamayı yenileyeceğini söylemesi üzerine usul tartışması açıldı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Anayasa Mahkemesine üye seçileceğini belirterek, ''Biraz ciddi olalım. Gayrimeşru hale gelecek bu seçimi yapmayalım'' dedi. Anadol, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'e, ''Sizden önce Meral Akşener vardı, nerede o, hastalandı mı? Anayasa'daki bu boşluğu resen doldurma hakkını hangi hukuki gerekçeden alıyorsunuz?'' sorularını yöneltti. Seçimin yarına ertelenmesini isteyen Anadol, sorunla ilgili Başkanlık Divanının çalışmasını istedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, çözülmesi gereken bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirterek ''Ancak takip edilen yol doğru değildir'' dedi. Sorunun çözümünde Genel Kurul bir usul ortaya koyacaksa öncelikle bununla ilgili Başkanlık Divanında mutabakata varılması gerektiğini belirten Şandır, ''(Seçimi yenileyeceğim) demek dayatma olur. Tek kişi olarak bunu vazetmeye hakkınız yok. Bu seçimi yarına bırakalım'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da karar nisapları çıkmadığında oylama nasıl tekrarlanıyorsa, bu teamülün burada da uygulanması gerektiğini söyledi. Bozdağ, Divanın tutumunun doğru olduğunu kaydetti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, seçimin ya en baştan ya da ikinci turunun yeniden yapılması gerektiğini söyledi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Başkanvekili Meral Akşener'in yerine kendisinin gelmesiyle ilgili eleştiriler üzerine, zaman zaman Divanda nöbet değişimi olabileceğini, Meclis kurallarının her zaman aynı olduğunu ve kişiden kişiye değişmeyeceğini söyledi. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ''Seçeceğiniz üye AKP'nin disiplin kurulu üyesi olur'' diye seslendi. Tartışmaların ardından Pakdil, tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade ederek, ikinci tur oylamaya geçti. Muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak bu kararı protesto etti. Oylamanın başlamasıyla CHP'li milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

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