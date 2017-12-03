CHP'li milletvekilinden Başbakan'a: Süleyman Aslan nerede, emekli maaşı alıyor mu?

Türkiye’de aralarında bakanlar ile üst düzey banka yöneticilerinin de bulunduğu ‘rüşvet çarkı’ ile ABD’nin İran’a yönelik ambargosu delidiği iddiasıyla tutuklanan Reza Zarrab'ın sonrasında tanık olarak katıldığı davayı yerinde takip eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Zarrab'ın defalarca rüşvet verdiğini söylediği Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’a ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’a sorular yöneltti. CHP'li Emir, Başbakan'a, "Süleyman Aslan nerede, emekli maaşı alıyor mu?" diye sordu.



CHP’li Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, şöyle dedi:

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu, Türkiye’de kurduğu rüşvet çarkıyla aşarak milyar dolarlık servete ulaşan Rıza Sarraf, ABD’de görülen davada, Türkiye’de kimlere rüşvet verdiğini tek tek itiraf etmekte. Sarraf, yasadışı işlemlerini yürütmesinde kritik kurumun Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından Halkbank, kritik kişinin de bu bankanın, söz konusu dönemde genel müdürü olan Süleyman Aslan olduğunu defaatle itiraf etti. Sarraf’ın mahkemedeki açıklamalarında rüşvet çarkının merkezine oturttuğu Süleyman Aslan, hatırlanacağı üzere Türkiye’de bu konuyla ilgili rüşvet çarkının gündeme geldiği ve kamuoyunda ‘17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’ olarak bilinen adli olayın merkezindeki kişilerden de biriydi.

Evindeki ayakkabı kutularında bulunan 4.5 milyon dolarla gündem olan eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, paraları Rıza Sarraf’tan aldığını kabul etmiş ve Türkiye kamuoyuyla alay edercesine "Rıza Sarraf, hayırsever bir kişiliği olduğunu ve hayırlara vesile olmak istediğini söyleyince o anda aklıma mezun olduğum Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi geldi. Okulun ihtiyaçlarını ona aktarınca, ‘masrafları ödemeye hazırım’ dedi” şeklinde ifade vermişti. Rüşvet paralarını ‘imam hatip yalanı’ altına saklamaya çalışan Aslan, ABD’de görülen davada, sadece Rıza Sarraf tarafından değil, davada tek sanık olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatı tarafından da açıkça suçlanmıştır. Hakan Atilla'nın avukatı, isnat edilen suçlamaların tümünde, asıl suçlunun savcılıkla işbirliği yaparak itirafçı ve “savcılık şahidi” olan Reza Zarrab ile Zarrab'tan “milyonlarca dolar rüşvet alan” Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan olduğunu söylemiştir.



Süleyman Aslan, nerede; emekli maaşı alıyor mu?

CHP’li Emir’in, Başbakan Yıldırım’a şu soruları sordu:

- Aralarında AKP’li bakanlarının da bulunduğu rüşvet çarkının merkezindeki kişi olan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Türkiye’de midir? Türkiye’de ise yurtdışına çıkış yasağı konulmuş mudur? Türkiye’de değilse nerede olduğu konusunda bilginiz var mıdır?

- Süleyman Aslan, emekli statüsünde bir kişi midir? Emekliyse, hangi statüde emekli edilmiş ve kaç lira emekli maaşı almaktadır?

- Süleyman Aslan, ’17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nda gözaltına alınmasının ardından, evindeki ayakkabı kutuları içinde bulunan paralarla ilgili “Çorum Osmancık İmam Hatip Lisesi’nin ihtiyaçları karşılanacaktı!” demişti. Bu okulun milyon dolarları bulan ihtiyaçları nelerdi? Süleyman Aslan, Rıza Sarraf’tan aldığı ‘rüşvet paraları’ndan buraya para aktarımı yapmış mıdır? Yaptıysa ne kadar ve hangi işler için kullanılmıştır?



