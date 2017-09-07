CHP'li milletvekilinden Başbakan'a: İmam hatipler için gizli bir ödenek mi var?

CHP'li Necati Yılmaz, imam hatip okullarına kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik burs kampanyalarını Başbakan Yıldırım'a sordu. Yılmaz, soru önergesinde, "İmam hatip okulları için gizli bir ödenek mi bulunmaktadır?" diyerek açıklama beklediğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, imam hatip okullarına kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik burs kampanyalarını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul’da iki imam hatip lisesinin tanıtım broşürlerinde öğrencilere kendilerini tercih etmeleri durumunda aylık burs verileceğine yönelik ifadelerin yer aldığını hatırlatan Yılmaz, “İmam hatip okullarına kayıt yapacak öğrencilere ödeneceği söylenen bu burs için ayrıca kaynak ayrılmış mıdır? İmam hatip okulları için gizli bir ödenek mi bulunmaktadır? Daha önce de imam hatip okullarına kayıt yaptıran öğrencilere özel herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?" diye sordu.

"Eğitimde ayrımcılık ve adaletsizlik yaratıyor"

Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul’da bulunan Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin tanıtım broşürlerinde, TEOG’dan 450 ve üzeri puan alan öğrencilerin okullarını tercih etmesi halinde, öğrencilere burs verileceğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlattı. Daha önce de İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 250 lira burs verileceğine yönelik haberlerin kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde ayrımcılık ve adaletsizlik yaratan bu uygulamaların aynı zamanda imam hatip okullarına ayrıcalık kazandıracağı kesindir. Kırsal bölgelerde tepkilere rağmen bazı köy okullarının imam hatip okullarına çevrilerek, vatandaşların çocuklarını imam hatip okullarına göndermeye mecbur edildiği de bilinen bir gerçektir. Son gelişmelere göre, bilimsel ve laik eğitimden hızla uzaklaşıldığı görülmektedir.”

"İmam hatipler için gizli bir ödenek mi var?"

İmam hatip okullarına kayıt yapacak öğrencilere ödeneceği söylenen bu burs için ayrıca bir kaynak ayrılıp ayrılmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Ayrıldı ise bu kaynak nereden karşılanacaktır? İmam hatip okulları için gizli bir ödenek mi bulunmaktadır? Daha önce de imam hatip okullarına kayıt yaptıran öğrencilere özel herhangi bir ödeme yapılmış mıdır? Burs teşviği yapan imam hatip okullarına kayıtlı kaç öğrenci bulunmaktadır? İmam hatiplerin aylık ne kadar burs ödemesi planlanmıştır?” diye sordu.