CHP'li milletvekili Özcan Purçu: Romanların yüzde 97'si işsiz

Türkiye'nin ilk Roman kökenli, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman vatandaşların kaldığı barakaları ziyaret ederek, “İşsizlikten mahvolduk. Çocuklarımızın yüzde 97’si işsiz” dedi.

DHA’dan Burak Gezen’in haberine göre TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Romanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için CHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz ile birlikte Ezine İlçesi Camikebir Mahallesi Mezarlık Başı Mevkisi’nde, geçen cumartesi Ünzile Türkmen’in yaşamını yitirdiği barakayı ziyaret etti. Ziyarete, CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder ve Ezine İlçe Başkanı Serdar Eren de katıldı.

“Halen mülteci gibi yaşıyoruz”

Yaşamını yitiren yatalak Ünzile Türkmen’in eşi Mücahit Türkmen’e başsağlığı dileyen Purçu, Roman vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. 2016 yılında Roman vatandaşın çadırda soğukta donarak hayatını kaybettiğini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu şunları söyledi:

"Üç hafta önce Meclis’te yaptığım konuşmada fotoğrafları gösterdim, ’Bakın Roman kardeşlerimiz halen çadırda oturuyor’ dedim. Güçlü devletiz ama halen mülteci gibi yaşamaya, ölmeye devam ediyoruz. 2010 yılında bize sözler verildi. İşsizlikten mahvolduk. Çocuklarımızın yüzde 97’si işsiz. Barınma, eğitim sorunumuz var. Roman açılımı dedik. Toplantılardan bıktık ama sahaya inemedik. Sayın Maliye Bakanı'a da buradan sesleniyorum! Fakirimize yoksulumuza, garibanımıza pay ayrılsın. Yeter artık biz de onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin vatandaşıysak, insanca yaşamak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yan çadırda 10 tane çocuğumuz bir arada yaşıyor. Ne zaman Romanlar askere gidecek o zaman devlet ortaya çıkıyor"

"Barakada yaşamak mümkün değil"

Milletvekili Özcan Purçu, Ünzile Türkmen’in yaşamını yitirdiği barakada insanın yaşamasının mümkün olmadığının altını çizerek, aynı bölgede başka barakalarda yaşayan Romanların sorunlarını da dinledi. Purçu daha sonra Ezine’nin Geyikli Beldesi’nde barakalarda yaşayan Romanları ziyaret etti.

Barakada ölen Ünzile Türkmen’in eşi Mücahit Türkmen, milletvekillerinin kendisine yardım sözü verdiğini ve devletten de yardım beklediğini söyledi. Barakada yaşayan Roman vatandaşlar da insanca yaşamak istediklerini belirterek devletten yardım istedi.