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Politika

CHP’li milletvekili maaşına 15 aydır dokunmayıp öğrencilere burs veriyor

Tacettin Bayır, mezun olan öğrenciler yerine 20 kişi belirledi

23 Eylül 2016 01:27

Maaşını 15 aydan bu yana üniversitede okuyan kız öğrencilere burs olarak veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, geçen yıl mezun olan 20 öğrenci yerine, yenilerini belirledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, burslarla bire bir ilgilenen Bayır'ın eşi CHP Parti Eğitmeni Tülay Bayır, öğrencinin birinci bölgedeki ilçelerde oturan, anne babası ayrı olan ve annesinin yanında kalan, fakültede okuyan kız öğrencilerin tercih edildiğini söyledi.

Şehir dışında tıp fakültesi okuyan kızların bursunun daha yüksek olduğunu vurguladı. Tacettin Bayır, milletvekili maaşıyla hiç ilgilenmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Ticaretle uğraşırken de çok burs verirdim. Onlar çoktan mezun oldu, hala ararlar. Geçen yıl mezun olan kızlarımız da telefonla aradılar, mesaj attılar. Onların hayata tutunduğunu görmek en büyük mutluluk. Bu toplumun omurgası kadındır. O omurganın sağlam ve dik olması gerekir. Kadınlar hayatın her alanında desteklenmeli."

 

 

 

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