CHP’li milletvekili Emir: Anadolu Ajansı adeta AKP’nin ‘arka bahçesi’ oldu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Anadolu Ajansı’nı (AA), haberleri ve açtığı sınavlardaki sorularıyla Meclis gündemine taşıdı. “Devletin en eski ve köklü kurumlarından olan, haberleri doğru ve ivedi bir şekilde kamuoyuna iletmesiyle bilinen Anadolu Ajansı, AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte onların adeta ‘arka bahçesi’ olmuştur” diyen Emir, AKP’nin Anadolu Ajansı’nı kendi kurumu gibi kullanmasının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ajansın açtığı sınavda IŞİD’i eleştiren adayların azar işittiklerine ilişkin çıkan haberlere de dikkat çeken Emir, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a, “İddialar doğru mudur? Doğruysa, Anadolu Ajansı kime hizmet etmektedir” diye sordu.

Emir’in Anadolu Ajansı’na ilişkin sorduğu sorular şöyle:

-Anadolu Ajansı’nın logosundan Atatürk’ün ismi neden çıkarılmıştır? İlgili kararı kim ya da kimler vermiştir? Anadolu Ajansı yöneticileri, kurucusunun isminin logosunda yer almasından rahatsızlık mı duymuştur? İlgili logo tekrar yerine konulacak mıdır?

- Devlete ait Anadolu Ajansı yöneticilerinin, kuruma yeni muhabir, kameraman ve montaj elemanı almak için açtığı sınavda, adaylara Irak Şam İslam Devleti hakkında soru sorduğu, IŞİD’i eleştiren adayların sınavı kazanma şansını kaybettikleri gibi, üzerine de azar işittiği iddiaları yazılı basında yer almıştır. İddialar doğru mudur? Doğruysa, Anadolu Ajansı kime hizmet etmektedir?

- Aynı adaylara yapılan sözlü sınavda sorulan sorularda, adayların siyasi görüşlerini ortaya çıkaracak tuzak sorular sorulduğu, AKP’nin siyasi görüşüne uygun olmayan adayların sözlü sınavda elendiği iddiaları vardır. Bu iddialar da doğru mudur? Sözlü sınavda sorulan sorular nelerdir?

- Anadolu Ajansı’nın, 2015 yılı bilançosu nedir? 2015 yılı kar-zarar tablosunu açıklar mısınız? Ajansa son 3 yılda, planlananın dışında, ne kadar ödenek aktarılmıştır?