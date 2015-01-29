CHP'li Melda Onur'dan kayak merkezlerinde yaşanan ölümler için araştırma önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, sömestir tatilinde kayak merkezlerinde ölümlere de neden olan kazalarda ihmallerin belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması için Meclis Araştırması istedi. Kazaların, Türkiye’de kayak pistlerinin ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirdiğine dikkat çeken Onur, korsan kızak satışını da gündeme taşıdı.



Yeterli güvenlik tedbirleri alınması, düzenli denetim sağlanmasını öngören Meclis Araştırma önergesi gerekçesi şöyle:



Kış turizminin en çok talep gören aktivitesi olan kayak köklü bir spor olması ve günümüzde özellikle gençlerin ilgi göstermesi ile giderek yayılmaktadır. Coğrafi konumu itibariyle ülkemiz de, sahip olduğu önemli kayak merkezleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken ve Davraz gibi kayak alanları özellikle bu mevsimlerde Turizm Merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Gözde kayak merkezlerinde son dönemde meydana gelen ölümler ise Türkiye’de kayak pistlerinin ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Son bir hafta içerisinde kayak merkezlerinde yaşanan kazalar iki kişinin ölümüne sebep olmuştur. Yarı yıl tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Bursa Uludağ Kayak Merkezi’ne gelen 8 yaşındaki Elif Uymuşlar kiraladığı kızak ile kaymaya başladıktan bir süre sonra kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlanmıştır. Başını sert bir kar kütlesine çarpan Elif, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetmiştir.

Avrupa’nın en uzun ikinci pistine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yaşanan olayda ise, üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Akif Koyuncu, gece vakti arkadaşları ile çıktığı kayak merkezinde suni kar püskürtme direklerinin etrafına koruyucu olarak sabitlenen minderle kaymak isterken yaşamını yitirmiştir.

Komisyon kararı ile kapalı bulunan ve işaretlerle girilmesi yasaklanan bölgeye giren gençlerden Mehmet Akif Koyuncu, pistin sol tarafındaki tahtadan yapılan kar perdesine çarparak ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamamıştır.

Öte yandan Kayak Milli Takım sporcusu 18 yaşındaki Aslı Nemutlu da 2012 yılında Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparken dengesini kaybedip, tipi ve savrulan karların pisti kapatmaması için kurulan tahta perdelere çarparak yaşamını yitirmişti.

Genellikle özel firmalar tarafından işletilen kayak merkezlerinde saat 16:30’dan itibaren pistin yasak olduğu ancak bölgenin güvenliğinden sorumlu olan Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri’nin görev yapmadığı saatlerde bu yasağın ihlal edildiği ve bunun yanı sıra korsan kızak satışının yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu ihmaller bu tür kazalara zemin korsan kızak satışının yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu ihmaller bu tür kazalara zemin hazırlamakta ve bu noktada pist güvenliğini sağlayacak önlemler alınmamaktadır.

Bu doğrultuda, kayak merkezlerinde yaşanan kazalara sebep olan ihmallerin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması gereklilik arz etmektedir.