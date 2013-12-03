CHP’li Melda Onur: İklim dostu belediye başkanları istiyoruz

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, CHP'nin bütün belediye başkan adaylarına yüzde 15 sera gazı emisyon azaltımı hedefi için çaba göstereceğini söyledi. Onur, Küresel Denge Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Talu, Tüketici ve İklimi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Önder Algedik ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu iki dernek öncülüğünde Türkiye'de ilk defa Sivil İklim Zirvesi toplandığını belirtti.

Türkiye’nin hedefi yok

Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının düşürülmesi için hedefler vermek zorunda olduğunu anlatan Onur, "Ama bizim ülkemizin hedefi yok. Kendi partim adına şunu söylüyorum, özellikle yerel yönetim seçimleri öncesinde belediyelerin de böyle bir hedef koyması söz konusu. Ben partimizin bütün belediye başkan adaylarına yüzde 15 sera gazı emisyon azaltımı hedefini kabul ettirmek, altına imza attırmak için parti içinde ısrarcı olacağım ve bunu bir kampanyaya dönüştüreceğiz. Bunun üzerinde yaparlarsa ne ala. Antalya ve Seferihisar yüzde 20'ye çıkmış görünüyor" dedi.

İklim dostu belediyecilik

22-23 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Sivil İklim Zirvesi’nde, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının 1990’dan 2011’e yüzde 124 arttığı ve 2020 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 15 azaltılması gerektiğine dikkat çekilmişti.

Türkiye’de iklim politikalarına tabandan müdahale etmek ve yaklaşan yerel seçimlerde ‘iklim dostu belediyecilik’ için adım atılması mesajının verildiği bildirgede, tüm siyasi partilerin belediye başkanı adaylarından yüzde 15 sera gazı emisyon azaltımı hedefinin beyannamelerinde yer alması da talepler arasında.