CHP’li Melda Onur, Ayşe Arman’a konuşan dört polisi sordu

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, Ayşe Arman'ın Gezi Parkı eylemlerinde görev yapan dört polis memuruyla gerçekleştirdiği röportajdaki açıklamalarını sordu. Onur, “Gezi Eylemleri süresince uygulanan orantısız şiddet nedeniyle kaç polis hakkında soruşturma açılmıştır” dedi. “Röportajda sözü edildiği gibi sendika kurmak nedeniyle ihraç edilen polis memuru var mıdır? Kaç kişidir” diyen Onur’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ve gerekçesi şöyle.

14.07.2013 tarihli Hürriyet Gazetesinde Ayşe Arman tarafından gerçekleştirilen röportajda, Gezi Parkı protestolarında görev yapan dörtpolis memuru, eylemler sırasında yaşadıklarını anlatıp, meslek hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuşlardır. Eylemler boyunca olağanüstü şartlarda görev yaptıklarını, ihtiyaçlarını karşılayamamanın ve yorgunluğun verdiği stresle kontrolsüz davrandıklarını, bunun şiddetin dozunu arttırdığını ve ortaya tasvip edilmeyecek görüntüler çıktığını belirtmişlerdir.

Eylemler süresince Halkla karşı karşıya getirilmekten duyulan rahatsızlıktan, amirleriyle olan ilişkilerine, özlük haklarının düzenlenmesigerektiğinden, artan intihar olaylarına değin birçok sorunu dile getirmişlerdir.

Gezi eylemlerinde polis memurları minimum ve maksimum kaçar saat çalışmış ve bu süreler sonunda ne kadar süreyle dinlenebilmişlerdir?

Gezi eylemleri süresince hangi sıklıkta ekip değişikliği yapılmıştır?

Gezi eylemleri süresince günlük yemek istihkakı ne şekilde sağlanmıştır?

Gezi Eylemleri süresince uygulanan orantısız şiddet nedeniyle kaç polis hakkında soruşturma açılmıştır?

Emniyet-Sen’e üye polis memuru sayısı kaçtır, bunlardan hakkında soruşturma açılan ve görev yeri değiştirilen var mıdır?

Röportajda sözü edildiği gibi sendika kurmak nedeniyle ihraç edilen polis memuru var mıdır? Kaç kişidir?

İddia edildiği gibi bir günde üç intihar olayı doğru mudur, başka intihar girişimleri yaşanmış mıdır?

“İntiharı yasaklayan genelge”nin varlığı doğru mudur? Varsa ne ihtiva etmektedir?

Emniyet Müdürlüğünün polis memurlarının telefonlarını dinledikleri doğru mudur?

Röportajda konuşan 4 polisin anlattıklarından yola çıkılarak bakanlığınız Emniyet Teşkilatı personelinin toplumsal olaylardaki çalışma koşulları, müdahale dozu, orantısız şiddetin önlenmesi, çalışanların psikolojik durumlarının eylemler süresince takibi konusunda iyileştirmeler yapmayı düşünmekte midir?