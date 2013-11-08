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Politika

CHP’li Melda Onur: Atatürk boş koltukta eşyalarını bekliyor

Atatür'ün Selanik de ki evini annesiyle ziyaret eden Melda Onur, 'Yunanlılar bakmadı, diye eleştirirdik. Keşke öyle kalsaymış' dedi

08 Kasım 2013 18:42

Hülya Karabağlı/  ANKARA

İstanbul Milletvekili Melda Onur, Atatürk'ün Selanik'teki evinin “ev olmaktan çıkarılıp bir galeriye dönüştürüldüğünü” söyledi. Evde Ata’ya ait hiçbir özel eşyanın olmadığını elindeki fotoğrafla anlatan  Onur, “Atatürk boy bir koltukta eşyalarını bekliyor” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Melda Onur, “Evin galeriye dönüştürülmesinde ne kadar para harcanmıştır” eddi.  CHP’li Onur,  Atatürk’e ve dönemine ait daha önce evde bulunan eşyaların  akıbetini ve bu eşyalarla ilgili envanter kayıtlarının  nerede olduğunu  sordu.

 

Evi gezenler büyük tepki içinde

 

Onur, annesiyle ziyaret ettikleri Ata’nın eviyle ilgili TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.  Ziyaretçilerin, boş evi görmekten duydukları tepkiyi anlattı.  Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Selanik'teki Atatürk'ün evinin eski halini bilenlerin büyük kızgınlık içinde olduğunu ifade etti. Senelerce "Yunanlılar bakmadılar" denilerek eleştirildiğin anlatan Onur, "Atatürk'ün Selanik'teki evi keşke eskisi gibi kalsaymış. Öyle kalsaymış.  Yaşanmışlığın doğallığı vardı" dedi.

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Eşyalar nerede

 

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e yöneltilen sorular şöyle.

- Selanik’teki Atatürk Evi’nin yenileme projesi kim tarafından hazırlanmıştır?

- Bu konuda danışılan tarihçiler ve mimarlardan oluşan bir kurul bulunmakta mıdır?

-Yenileme ihale yöntemiyle mi yapılmıştır? Hangi firma tarafından yapılmıştır?

-Evin galeriye dönüştürülmesinde ne kadar para harcanmıştır?

-Evde daha önce bulunan, Atatürk’e veya döneme ait eşyaların bir envanteri var mıdır?

-Bu eşyaların nerelere veya hangi müzelere gönderilmiştir?

-Türkiye ve dünyadaki müzelerde Atatürk’e ait olduğu bilinen tüm eşyaların bir envanteri var mıdır? Var ise bakanlığınızın hangi birimi tarafından tutulmaktadır? Vatandaşların görebileceği bir ortamda paylaşılmakta mıdır?

 

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