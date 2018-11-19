CHP'li Mehmet Göker: Eğirdir Gölü'nde su kaybı yüzde 50'leri buldu; çevre seferberliği ilan edilsin

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü’ndeki çekilmenin felaket boyutuna ulaştığını söyledi. Bilim insanlarının görüşüne göre, göldeki derinlik kaybının yüzde 50’leri bulduğuna, su aynasındaki küçülmenin de yüzde 30’lar civarına geldiğine dikkat çeken Göker, gölde kuruma tehlikesi ile birlikte bataklık benzeri yapıların görülmeye başlandığını ifade etti.

Eğirdir ölü için çevre seferberliği ilan edilmesini isteyen CHP’li Göker, Tarım, Orman ve Çevre, Şehircilik Bakanlıklarına Eğridir Gölü’nde yaşanan çekilme hakkında ayrı ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Gölden aşırı su kullanımının, gölü besleyen dere ve çayların üzerine çok sayıda baraj yapımının ve kirlilik gibi sorunların yalnız Eğridir Gölüne özgü bir sorun olmayıp ülkemizdeki göllerin tamamının benzer sorunlarla uğraştığını dile getiren CHP’li Vekil, Toplum olarak çevre konularında seferberlik ilan etmezsek, elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz” diyerek iki ayrı Bakanlığa bazı sorular yöneltti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker'in önergeleri şöyle:

2003-2017 yılları arasındaki dönemde Göller Bölgesinde yıllar itibarıyla kaç hektarlık sulak alan kurumuştur?

Tarımsal faaliyetlerde yanlış ve aşırı su kullanımını önlemek amacıyla, havzanın toprak ve iklim yapısına uygun, az su tüketen ve doğru sulamaya dayalı yeni bir tarımsal ürün denenmesi konusunda düşünceleriniz nedir?

Gölleri besleyen dereler üzerine gölet yapılması, göllerin kurumasına ve su çekilmesine yol açmakta mıdır?

Göller Bölgesinde bulunan sulak alanların kurumasının önüne geçilmesine yönelik olarak bakanlığınızca nasıl bir çalışma yapılmaktadır?