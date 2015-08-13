Zorlu 'Orayı müze yapacağım' dedi, havuzlu villa yaptı!

Zorlu Holding’in sahibi Ahmet Nazif Zorlu, Boğaz’ı tepeden gören Rumelihisarı’nın üstünde yer alan tarihi eseri, restore ettireceğini ve müze yapacağını söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) izniyle satın aldı. Ancak Zorlu’nun tarihi eserin bahçesine havuz yaptırarak, kendi özel villasına dönüştürdüğü ortaya çıktı. Konu ile ilgili suç duyurusunda bulunan İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Zorlu’ya Türkiye’de hiçbir şey zor değil” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmaları’nda adı geçen Zorlu Holding sahibi Ahmet Nazif Zorlu Rumelihisarı üstünde yer alan ve 2. grup tescilli tarihi eseri “müze yapacağım” diyerek satın aldı. Ancak kendine havuzlu villa yaparak çevresini de Google Earth’ten bile görünen 2 metre yüksekliğindeki duvarlarla ördü.

İstanbul Boğazı’nı tepeden gören Rumeli Hisarüstü’ndeki Duatepe olarak adlandırılan 37 ada 1,2,12 ve 13 parseller Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “Doğal Sit Alanı” ilan edildi. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 1985 yılı kararı ile kabul edilen 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı göre bu alanda “Fatih Anıt Alanı” yapılması ve mevcut tarihi eserlerin restore edilmesi planlanıyordu. 2005 yılında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü bölgeyle ilgili planın değiştirilmesi için İBB Meclisi’ne başvurdu.

TMMOB dava açmıştı

İBB tarafından onaylanan plan değişikliğinin doğal ve tarihi sit alanı olan Boğaziçi’nin doğal güzelliklerini bozacak yeni yapıların inşasının önünü açtığını belirten TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, yürütmenin durdurulması için dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008 tarihinde, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme kararının ardından yeni bir plan hazırlayan Boğaziçi İmar Müdürlüğü yeni planı İBB Meclisi’ne 2011’de onaylattı. Yeni planlarda “Fatih Anıt Alanı” çıkarılarak 37 ada 1 parselin bir kısmı ile 12 parsellerin tamamı yeşil alan olarak düzenlendi. 1 parselin diğer kısmı ve 2 parsel de sosyal donatı alanı olarak belirlendi. 13 parsel ise “Mezarlık alanı”na alınarak “Tarihi Nafi Baba Mezarlığı korunacaktır” notu eklendi.

Mahkeme kararının ardından Zorlu, arazisinde tescilli eser kalıntısı olduğu gerekçesiyle Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’na başvurdu. Kurul başvurunun ardından tarihi eser kalıntısı olduğu kararını verdi ve tescilli eser planlara işlendi. Yeni planlarda “Parsellerdeki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bina ve bina grupları kulüp, müze, sanat galerisi ve benzeri kamuya açık kullanımlar vermek koşuluyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın uygun bulması ve Koruma Bölge Kurulu Kararıyla mülkiyet sahiplerince restore ettirilerek kullanılır veya kullandırılır” notunun düşülmesi dikkat çekti. Söz konusu araziye 2011 tarihinde Zorlu, havuzlu köşk inşa ettirerek çevresini de yasalara aykırı bir şekilde yaklaşık 2 metrelik duvarlarla ördürdü. 2007 yılında yeşil alan olarak görünen arazi üzerinde 2011 yılında inşaat başlıyor.

‘Bu ne yaman çelişki’

Suç duyurusunda bulunan İBB’nin CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, Zorlu’nun tarihi eser ve müze restorasyon ruhsatını da “müze yaptıracağım” gerekçesiyle aldığını belirterek şöyle konuştu: “Zorlu’ya Türkiye’de hiçbir şey zor değil. Boğaz’ın en nadide yerinde şehitlik olan bir araziyi satın alıyor ancak bir problem var. Nasıl bir tarihi eserse bina içinde o dönem havuz var, bahçesinde de var. 2015 model tarihi eserin muhtemelen masajlı saunası da vardır. 200 sene evvel düşünülmüş. Aynı zorlu tarihi karayolları binasını da yok etti. Bu ne yaman çelişki, Burada İBB’nin katkısını da unutmamak lazım. Yaptığı plan değişikliği ile yolu açan İBB. Yeşil alandan önce de burası imar planlarında ahırlı bahçe olarak görünüyordu.”

Yeni planlarda bahsedilen sosyal donatı alanlarına da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın uygun bulması halinde kamuya açık kullanımlar vermek şartıyla lokanta, büfe, kulüp gibi yapılar inşa edilebilecek. İBB Belediyesi söz konusu planla ilgili ilk adımı da geçen hafta 25 yıldır bölgede hizmet veren ruhsatlı Doğa Tepe adlı içkili işletmeyi boşaltarak attı ve yaklaşık 74 kişinin işsiz kaldığı belirtildi. Hiçbir gerekçe göstermeden gerçekleştirilen tahliyenin ardından Doğatepe yetkilileri mahkemeye başvurarak durdurma kararı aldı. Öte yandan bir hafta önce Ahmet Nazif Zorlu’ya yolladığımız sorularımıza karşılık bir cevap verilmedi.