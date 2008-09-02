CHP'li meclis üyesi cinayetinde şok itiraflar

Bolu'da 25 Ağustos'ta evinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Fahrettin Tanyar’ın katil zanlısı olarak tutuklanan Mehmet Çiçek, ifadesinde sevgilisi Serap Tanyar’ı suçladı.





Çiçek, Serap Tanyar'ın eşini öldürmek için kendisinden yardım istediğini, para sızdırmak için bunu kabul eder gibi yaptığını, olay gecesi eve gittiğinde ise Serap Tanyar’ın elindeki kanlı bıçağı temizlerken bulduğunu öne sürdü.



Aynı zamanda Avcılar Kulübü Başkanı olan Bolu İl Genel Meclisi üyesi 2 çocuk babası 56 yaşındaki Fahrettin Tanyar, 25 Ağustos Pazartesi gecesi, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Şerbetci Apartmanı’nın 4’üncü katındaki evinde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Tanyar’ın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde memur olarak çalışan eşi 44 yaşındaki Serap Tanyar, eşini gece eve aldığı sevgilisi Mehmet Çiçek’in öldürdüğünü öne sürdü. Serap Tanyar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, ‘Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla tutuklanarak Bolu Cezaevi’ne konuldu.



Cinayetin ardından Elazığ’da polise teslim olan 38 yaşındaki Mehmet Çiçek de önceki gün Bolu’da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak aynı cezaevine konuldu. Çiçek’in nöbetçi mahkemeye verdiği ifadesinde ise, Fahrettin Tanyar’ı eşi Serap Tanyar’ın öldürdüğünü iileri sürerek çeşitli iddialarda bulundu. Cinayetten 3 gün önce Bolu’ya geldiğini belirten Mehmet Çiçek, ifadesinde şunları söyledi:



“Amacım Serap Tanyar'dan para koparmaktı ve bu sebeple Serap Tanyar ile buluştum. Serap Tanyar’la 3 yıldır internetten görüşüyoruz. Serap Tanyar bu görüşmeler sırasında sık sık eşini öldürmek istediğini söyledi. Serap Tanyar benden eşini öldürmek için yardım istedi. Ben de para sızdırmak için teklifi kabul eder gibi davrandım. Kendisinden 50 bin YTL para istedim. Olay günü gündüz beni eve çağırdı. Evde görüştük. 50 bin YTL'yi vermesini istedim. Aramızda tartışma çıktı. Evden ayrıldım. Olay gecesi kendisini aradığımda paranın hazır olduğunu, gelip almamı istedi. Eve gittiğimde kapı aralıktı. İçeriye girdiğimde eşinin ölmüş olduğunu gördüm. Bu sırada Serap Tanyar elindeki kanlı bıçağı temizleyerek kapının vidalarını sökmeye çalışıyordu. Ne yaptığını sorduğumda olaya hırsızlık süsü vermek istediğini söyledi. Çocukların nerede olduğunu sorduğumda ise onlara uyku ilacı verdiğini ve uyanmalarının zor olduğunu ifade etti. Bu sırada ben de evden çıkarken kızı ile göz göze geldim. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Serap Tanyar daha önce benden eşini zehirlemek için zehirli ilaç isteğinde bulundu.”



