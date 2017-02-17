CHP'li meclis üyesi: AKP'liler eski özel harekâtçıları zabıta yapmış, onları silahlandırıyorlar!

CHP Esenyurt Belediye Meclisi Grup Sözcüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olan Yavuz İren, belediyede zabıta personelinin silahlandırılmasına yönelik alınan karara ilişkin ciddi bir iddia ortaya attı. AKP'li üyelerle konuşmasını aktaran İren, "Eğitimsiz zabıtanın eline silah vermek büyük sıkıntılara yol açar, muhtemel tartışmalarda kötü olaylar yaşanır dedik. Bunun karşılığında; AKP Başkan Yardımcısı Emin Bakmazoğlu ve Grup Sözcüsü Mustafa Akboğa'nın ağzından; 'Zaten biz bu silahları daha önce Güneydoğu’da Özel Tim ya da askeri personel olarak görev yapmış ancak istifa edip belediye girmiş zabıta ve memurlara vereceğiz' sözleri çıktı" ifadesini kullandı.

BirGün'den Erk Acarer'in haberi şöyle:

Esenyurt Belediyesi’nin 6 Şubat’ta yaptığı meclis toplantısından zabıta personelinin silahlandırılması kararı alındığı ortaya çıkmıştı. Bütçe Komisyon raporunda belediyeye alınması planlanan silahların niteliği ve sayısı da belli oldu. Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: "Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet alanları ile bu alanlardan faydalanan halkın güvenliğinin sağlanması maksadıyla, silahlı özel güvenlik kimlik kartı olan personel tarafından kullanılmak üzere kurumumuzca 20 adet 9x19 mm Calibre tabanca alınması hususundaki talep komisyonumuzca uygun görülmüştür…"

Karar, CHP’lilerin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla meclisten geçti. Ne var ki bu toplantıda üyeler arasında tartışmalar yaşandı.

"Polis, jandarma, özel güvenlik yetmiyor mu?"

CHP Esenyurt Belediye Meclisi Grup Sözcüsü ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olan Yavuz İren o toplantıda yaşananları ve talepleri şöyle anlattı: “Belediye kanununda, kurumun silah alabileceğine ilişkin bir madde yoktur. Dolayısıyla bu kanunsuz bir iştir. Bunu AKP’li meclis üyelerine anlatamadık. Belediye, neden böyle bir şeye gereksinim duyar; saldıran mı var, bir sıkıntı mı var? Bu soruların cevaplarını alamadık ‘Eğer böyle bir tehdit varsa polisten yardım isteyelim, yoğunlarsa jandarmaya başvuralım, o da olmadı, özel güvenlik birimlerinden hizmet satın alalım’ dedik, fakat dinletemedik.”

İren şöyle devam etti: "AKP’liler Kobane olaylarını bahane ederek o süreçte belediyeye yapılan saldırıyı gerekçe gösterdiler. Oysa sadece camlar kırılmıştı. ‘Bunun karşılığında kendi vatandaşımızı mı vuracağız?’ diye karşı çıkmaya çalıştım."

İren, AKP Meclis Başkan Yardımcısı Emin Bakmazoğlu’nun açıkça silahlanmayı savunduğuna da şu ifadelerle dikkat çekti: "Bize, 'Amerika’da silahlanma serbest' sözleriyle yanıt verdi."

"Silahlar kime?"

İren daha önemli detaylara da vurgu yaptı. Toplantıda yaşanan tartışmalara değinince Esenyurt Belediyesi’ne daha önce Güneydoğu'da görev yapıp istifa etmiş özel harekat ve askeri personelin istihdam edildiği anlaşıldı.

İren 6 Şubat'taki meclis gündemindeki tartışmaları şöyle özetledi: "Eğitimsiz zabıtanın eline silah vermek büyük sıkıntılara yol açar, muhtemel tartışmalarda kötü olaylar yaşanır dedik. Bunun karşılığında; AKP Başkan Yardımcısı Emin Bakmazoğlu ve Grup Sözcüsü Mustafa Akboğa’nın ağzından; 'Zaten biz bu silahları daha önce Güneydoğu’da Özel Tim ya da askeri personel olarak görev yapmış ancak istifa edip belediye girmiş zabıta ve memurlara vereceğiz' sözleri çıktı."

Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski uzman Jandarma ve Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Yusuf Bozca’nın geçen Ağustos ayında ‘gözcülük’ yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Şeker: Ayrı ayrı silahlanıyorlar

Esenyurt Belediyesi’ndeki usulsüz silah alımını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker duruma tepki göstererek, gazetemize özetle şunları söyledi:

"Belediyenin silah kullanma yetkisi yok, bu nasıl oluyor? Zabıtaya insan öldürme yetkisi mi veriliyor? Kasım ayında da ‘para taşıma gerekçesiyle’ 6 silah alınmış. Belediyede bu kadar para mı var? Neden bu işleri özel güvenliğe devretmiyorsunuz? Bir yandan iç savaş lafları, bir yandan AKP’lilerin esnafı eğittiği iddiaları öte yandan da bu ısrarla kurumları silahlandırma çalışması. Bunlar suçtur kabul edilemez. Belediyeler, MİT, Saray ayrı ayrı silahlanıyor. SADAT benzeri yapılar gündemde. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Herkesi birbirine mi düşüreceksiniz? Bu gidişle asker polisle, halk belediyelerle karşı karşıya gelecek. Uyarıyoruz; bu uygulamalardan bir an önce vazgeçin!"