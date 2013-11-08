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Politika

CHP’li Malik Ecder Özdemir: Peşmergeler bile Türkiye Cumhuriyeti’nden daha düzenli çalışıyor

CHP heyeti, Habur sınır kapısındaki kuyrukların 100 kilometreye ulaştığına dikkat çekti

08 Kasım 2013 19:21

Hülya Karabağlı / Ankara

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Habur sınır kapısında yerinde incelemeler yapan heyet başkanı Sivas Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Malik Ecder Özdemir, “Burada güvenlik ve hırsızlık sorunları yaşanıyor. Şoförler isyan halinde. Burada görüyoruz ki Peşmergeler bile Türkiye Cumhuriyeti’nden daha düzenli çalışıyor” dedi. CHP heyeti, kuyrukların 100 kilometreye ulaştığına dikkat çekti. Heyettekilerin değerlendirmeleri şöyle: 

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça “2 bin yıllı İpek Yolu adeta rüşvet yoluna dönüşmüş. 100 dolar verenler kayırılıp sıranın sonundan başına geçebiliyor. Hangi şoför isyan etmesin ki? Hırsızlık önlenemiyor. Can güvenlikleri yok. Bu yüzyılda perişanlık yaşıyorlar. Bırakın buradaki esnafın ekmek parasını, Türkiye’nin ihracatına darbe vuran bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Başbakan iki kıtayı 4 dakikayla bağladık diye geliştiklerinden söz ediyor. Başbakan 40 kilometreyi 15 günde gidenler için ne diyebilir? Bunun adı AKP tipi gelişme! Başka izahı yok” dedi.

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