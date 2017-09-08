CHP'li Mahmut Tanal'ın aracına saldırı

Son günlerde sosyal medyada hedef gösterilen ve küfürlü saldırılara uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın arabasına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Arabasının camı kırılan Tanal, “30 Ağustos’tan bu yana Twitter’da küfürlü hakaretlere uğrayıp, hedef gösterilip üzerine sokak lambalarının kesik olduğu anlarda arabamın camının kırılması tesadüf olamaz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili avukat Mahmut Tanal, kendisine sosyal medya hesabından küfreden, hakaret eden ve polis memuru olduğu tahmin edilen şahsı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti. Edinilen bilgilere göre söz konusu kişi çalıştığı iş çevresindeki amirlerinden tepki gördüğü için sosyal medya hesabını kapattı. Ekran görüntüleri ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunan Tanal, şunları söyledi:

“Hiç kimseye hakaret amacı içermeyen sadece Twitter hesabımdan paylaştığım için kısa ve öz yazmak zorunda olduğum bir mesaj sonrası günlerdir sosyal medyada Aktroller tarafından hedef gösteriliyor, küfürlere maruz kalıyorum. Edindiğim bilgilere göre Antalya’nın Finike İlçesi’nde Trafik Polisi olduğu iddia edilen M.A isimli şahıs bana ağza dahi alınmayacak küfürler ediyor. Kamu görevini şerefiyle ve onuruyla ifa eden emniyet mensuplarımızı tenzih ederek söylüyorum. Kendisinin ek göstergeleri ile ilgili ısrarımı, Meclis çalışmalarımı bilmeden, bu ülkede kendisi için didinen belki de tek kişiyim ama bana hakaret edip kendini tatmin ediyor.”

Araba saldırısı

Sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki mevkide saldırıya uğrayan Tanal, saldırının bir hırsızlık vakası olamayacağına değindi. Aracın içinden hiçbir şey karıştırılmadığını, dağıtılmadığını dile getiren Tanal, olayı şöyle anlattı:

“Cumhurbaşkanına 1 kilometre mesafede saldırıya uğradım”

“Saldırının bir gün öncesi arabayı evime park ettiğim esnada sokakta elektrikler kesikti. Sokakta elektrikler kesik diye gerekli yerlere de şikâyet kaydı oluşturdum. Sonrasında akşam kapımın önüne bıraktığım aracımı ertesi gün öğlen camı kırılmış şekilde buldum. Başta hırsızlık olduğunu düşündüm. Ancak polis olay mahalline geldikten sonra, arabada bulunan özel eşyalarıma hiç dokunulmadığı karıştırılmadığı, yerinden oynatılmadığı, ikinci cep telefonumun dahi alınmadığı tespit etti. Bu bir hırsızlık vakası olamaz. Saldırının günlerdir maruz kaldığım tehdit ve hakaretler ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Sokak lambaları tesadüfen mi kesikti, Cumhurbaşkanına bir kilometreden az uzaklıkta bir mevkide oturuyorum. Bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Bu saldırı Cumhurbaşkanına da olabilirdi.”

Kendisine sosyal medyadan hakaret eden polis memuru olduğu iddia edilen şahsı ekran görüntüleri ile birlikte şikâyet eden Tanal, ifade özgürlüğünü ihlal eden bütün yorumları da tek tek tespit edip şikâyet edeceğini kaydetti. Öte yandan saldırıya uğrayan aracı üzerinde olay yeri incelemesi ve parmak izi talebinde bulunan Tanal, saldırganın bulunması için de şikâyette bulundu.