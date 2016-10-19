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Politika

CHP'li Mahmut Tanal'ın abisi AKP'ye üye oldu

Tanal, üye olmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi

19 Ekim 2016 16:29

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın abisi Mehmet Hanifi Tanal AKP'ye üye oldu.

Mahmut Hanifi Tanal, dün AKP Haliliye İlçe binasına giderek üyelik formunu doldurup resmen AKP'li oldu. Tanal, üye olmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. AKP Haliliye teşkilatı bu fotoğrafları paylaştı. 

Tanal ise TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine kardeşinin AKP'ye üye olmasını değerlendirdi. Tanal, "O konuda bilgim yok. Bahsedilen ağabeyim, okur yazar değil. Yani onun haber değeri ne kadar var, ben onu bilemem" ifadelerini kullandı. 

Her ailede değişik siyasi partilere mensup insanların olabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu belirten Tanal, "Şanlıurfa'nın elektriği yok, içme suyu yok, otoparkı yok, hastanesi yok, doktoru yok, öğretmeni yok. Öğrencileri 50-60 kişi bir sınıfta okuyor, köylerin okulları yok. Bunların hepsi halledildi, Mahmut Tanal'ın ağabeyi gitmiş AK Parti'ye üye olmuş, bu mu haber konusu? Bunun hiçbir haber değeri yok ki... Bilgim de yok" diye konuştu.

Mahmut Tanal'ın abisi resmen AK Partili oldu

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